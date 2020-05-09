Салют в честь Дня Победы начнётся в столице 9 мая в 22:00 и продлится десять минут. Посмотреть прямую трансляцию пиротехнического шоу можно по телевизору, на сайте mos.ru, а также на страницах в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте» и «Фейсбук». Традиционного салюта в Зеленограде в этот раз не будет.

Мэр Собянин призвал горожан не выходить на улицу, чтобы посмотреть салют. «Не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Этого точно нельзя делать. И правоохранительные органы будут точно следить за тем, чтобы этого не происходило. Поэтому, пожалуйста, посмотрите салют со своих балконов, если это возможно. А лучше — по телевидению», — сказал мэр.

Он также пообещал, что грандиозный парад, посвященный 75-летию Победы, и шествие «Бессмертного полка» обязательно будут, но позднее. В этом году из-за ковид-19 «Бессмертный полк» впервые организовали онлайн.

Сказал об этом и президент Путин в телеобращении к народу: «Мы обязательно, как обычно широко и торжественно, отметим юбилейную дату. Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».

Режим «самоизоляции» в Москве продлён до 31 мая. Нарушителей социального дистанцирования и других мер защиты и сдерживания распространения коронавирусной инфекции ждёт штраф в 4 тысячи, а если нарушение было с использованием транспорта — 5 тысяч рублей.