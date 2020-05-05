«Примерно 6-7 мая мы отключим отопление, и город надо готовить к работе в следующий зимний период», — сказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.

Отопление будут отключать поэтапно в течение трёх дней. «Ситуация с самоизоляцией москвичей на это не повлияет», — заверил заммэра.

Отключение тепла начинают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится на уровне 8 градусов тепла с курсом на повышение.