«Примерно 6-7 мая мы отключим отопление, и город надо готовить к работе в следующий зимний период», — сказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.
Отопление будут отключать поэтапно в течение трёх дней. «Ситуация с самоизоляцией москвичей на это не повлияет», — заверил заммэра.
Отключение тепла начинают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится на уровне 8 градусов тепла с курсом на повышение.
Вслед за этим начинается подготовка следующего отопительного сезона. Столичные власти уже приступили к ней, «несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию».
Работы по подготовке к следующему отопительному сезону планируют завершить до 25 августа 2020 года. До 1 сентября обещают обеспечить готовность к пуску тепла на социальные объекты: школы, детские сады, больницы, а до 15 сентября коммунальные службы будут готовы к массовому пуску тепла в жилых домах и других объектах, говорит Бирюков.
Ранее московские власти перенесли начало отключений горячей воды с мая на 1 июня — график скорректировали из-за режима самоизоляции, когда люди большую часть времени проводят дома.
В соседних с Зеленоградом населённых пунктах отопительный сезон завершат 6 мая, сообщила солнечногорская администрация. График остановки котельных на планово-профилактические работы на 2020 год здесь.