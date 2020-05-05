Отопление планируют отключить 6-7 мая 05.05.2020 ZELENOGRAD.RU

«Примерно 6-7 мая мы отключим отопление, и город надо готовить к работе в следующий зимний период», — сказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.

Отопление будут отключать поэтапно в течение трёх дней. «Ситуация с самоизоляцией москвичей на это не повлияет», — заверил заммэра.

Отключение тепла начинают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится на уровне 8 градусов тепла с курсом на повышение.

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Вслед за этим начинается подготовка следующего отопительного сезона. Столичные власти уже приступили к ней, «несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию».

Работы по подготовке к следующему отопительному сезону планируют завершить до 25 августа 2020 года. До 1 сентября обещают обеспечить готовность к пуску тепла на социальные объекты: школы, детские сады, больницы, а до 15 сентября коммунальные службы будут готовы к массовому пуску тепла в жилых домах и других объектах, говорит Бирюков.

Ранее московские власти перенесли начало отключений горячей воды с мая на 1 июня — график скорректировали из-за режима самоизоляции, когда люди большую часть времени проводят дома.

В соседних с Зеленоградом населённых пунктах отопительный сезон завершат 6 мая, сообщила солнечногорская администрация. График остановки котельных на планово-профилактические работы на 2020 год здесь.

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Метки:
жкх, теплоснабжение
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