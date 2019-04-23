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На улице уже тепло, а в доме не отключили отопление. Что делать? 23.04.2019 ZELENOGRAD.RU

«Жарко безумно, до батареи не дотронуться», «топят, как зимой», «дома сауна», — жалуются горожане. На улице днём +20, но в большинстве домов отопление пока не отключили. Zelenograd.ru разбирается почему так происходит и что с этим можно сделать.

Почему на улице уж тепло, а отопление ещё не выключили?

По существующим правилам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится не ниже +8 градусов. Имеется в виду именно средняя температура за сутки — днём может быть тепло, но из-за холодных ночей отопление не выключают. В общем, правило логичное — отопление выключают, когда стало окончательно тепло и скорее всего уже не похолодает надолго.

Когда нормативная средняя температура для отключения достигнута, Департамент ЖКХ правительства Москвы отправляет телефонограмму поставщику тепла — МОЭКу, — который начнёт отключение. Если резкое потепление придётся на выходные или длинные майские праздники, возможно, придётся ждать первого рабочего дня.

Если я пожалуюсь на горячие батареи, это поможет?

Такие обращение принимают во внимание. Когда устанавливается тёплая погода, на «горячую линию» МОЭКа ежедневно поступают сотни заявок на отключение отопления, и это не считая тех, кто висел на телефоне или не дождался ответа. Звонят и в другие инстанции: в управляющие компании, префектуру.

«Мы фиксируем каждый дом и передаем руководству, чтобы видели: вся Москва жалуется, из Зеленограда тоже звонят, — рассказали Zelenograd.ru на «горячей линии» МОЭК. Но окончательное решение, в том числе на основе обращений жителей, принимают «наверху».

Пусть управляющая компания перекроет тепло только в моём доме. Есть ли такая возможность?

Технически есть возможность перекрыть отопление внутри дома. Но без распоряжения «сверху» управляющая компания не вправе отключать отопление. Некоторые под свою ответственность перекрывают отопление внутри дома, но это большой риск. Хотя большинство жалуются на горячие батареи, есть вероятность, что будет жалоба и на холодные батареи, когда отопительный сезон официально не закончился. За такое наказывают.

Ладно, отключить нельзя, но можно хотя бы не нагревать так сильно — батареи жарят!

В общем, так и происходит. «С нашей стороны подача идет минимальная настолько, насколько это технически возможно, все тепловые пункты, обслуживающие несколько домов (ЦТП), оснащены автоматикой, — объясняют в энергетической компании. — Отопительная система рассчитана на наружную температуру воздуха ниже 8 градусов тепла. Соответственно, отопление идет как при температуре в 8 градусов».

Система создавалась с учетом того, что, проходя сначала по улице, а затем по дому отопление охлаждается, теряя по пути в квартиры несколько градусов. Но в конце отопительного сезона всё уже так прогрелось, что вода какой температуры вышла, такой и зашла в дом. Это серьезно повышает температуру и создается ощущение, что батареи жарят.

Так что же делать?!

Пока самый действенный способ — поставить на батареи терморегулятор. В домах, где был капитальный ремонт с заменой системы центрального отопления, такие регуляторы уже стоят. Они позволяют самостоятельно уменьшать температуру в квартире. У кого их нет — открывать окна, отапливая улицу. Как написал один наш читатель, «для наших коммунальщиков в аду есть отдельный котёл, причём без терморегуляторов».

В вашем доме уже выключили отопление?
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Обсуждение
Владимир Комаров
4 мая 2016
Монолит-кирпич очень долго прогревается, так что у нас холодно по ночам, отопление отключили.
4 мая 2016
у меня стоит распределительный узел + терморегуляторы Danfos на каждой батарее. От распределительного узла чуть тёплая батарея 35-36 град. В периоды когда холодно и отопление выключено весна и осень включаю кондеи на обогрев. Очень комфортно точно держат температуру.
Андрей Бурмистров
4 мая 2016
-Не отключили отопление?-Замечательно! Не сегодня-завтра отключат, будем сетовать на дискомфорт в квартирах. К сожалению, оптимизации(регуляторов) на подачу тепла* у большинства жителей на сегодня нет, следовательно "гармоничного" восприятия в межсезонье в ближайшие времена не предвидится! Так что, к чему сетовать?-Уплачено же за всё, обратный ход- на включение практически "невозможен"!!!
Валерий Гусев
4 мая 2016
Жалобы на не отключенное отопление и "жару в доме" абсурдны. Ну открывайте форточки проветривать, у многих кондиционеры есть. Нынешний май действительно начался очень тепло, но например 7 мая в 2014-м шёл снег, да и похолодания с сильными дождями в первой половине мая нередко бывают такие, что без отопления спать в кофтах приходится. От себя так спасибо коммунальщикам за разумное продление отопительного сезона. Ещё бы очень хотелось, чтобы в сентябре как-то не очень зацикливались в ожидании этих "5 дней подряд меньше +8", а просто включали в районе 20-х числах, когда уже в квартирах объективно становится холодно.
Ксения Семёнова
4 мая 2016
Простите, Вы наверное в землянке живёте, раз Вам в 20 градусов за окном дома с включенным отоплением холодно.

Отключите отопление! Это расход энергии впустую. Вы обогреваете улицу. Принудительно расходуете денежные средства граждан, которые ещё за свои же деньги должны мучаться.

Ли Ра
4 мая 2016
На работе отключили отопление с первых чисел апреля - дубак непередаваемый, я вам скажу. Даже когда за окном +20, включаем обогреватели, иначе ощущение, что сидишь в погребе.
Очень радуюсь, что дома топят. У нас в квартире комфортно и совсем нежарко.
Nata79 Motorina
5 мая 2016
У нас отключили вчера. Окна на север. Ветер северный и сразу стало прохладно, думаю дальше будет холоднее. У нас панельный дом, так даже летом не жарко, поэтому в этом году радовались, что поздно отключили отопление. На всех ведь не угодишь.
Max Petrov
5 мая 2016
Вот у нас 2 крайности - либо все угорят - либо замерзнут!)) На половину мы убавлять не умеем? Когда жарко на улице убавить - захолодало - прибавить - не?)) 21 век - город электроники - что там сантехник до бойлерной не может снизойти или энергокорпорация уже прибыли посчитала? Лох конечно все оплатит - просто проходят годы - а мы все живем как при царе горохе.
Zz Zz
5 мая 2016
А у нас батареи еле теплые сейчас. Очень комфортно. Даже не знаю, кому спасибо говорить. Неужели это только в нашем доме?
Марина П.
30 апреля 2017
Пока не отключили. По закону ЖКХ будем все выходные угорать. Зато, когда на следующей неделе похолодает до +11 (причем не на пару дней), отопление милостиво выключат. Неужели нельзя ориентироваться не только на "существующие правила" но и на прогноз, а следовательно на здравый смысл, чтобы народонаселение после парилки сразу в дрожь не бросало...
Иван Пыхов
1 мая 2017
В периоды когда холодно и отопление выключено весна и осень включаю кондеи на обогрев. Очень комфортно точно держат температуру.
Фигня полная. У меня стоят кондиционеры тоже. Пытался в межсезонье им обогреваться - мне не нравиться. Кондиционер стоит под потолком и рассчитан на производство холодного воздуха. Который затем спускается вниз (по законам физики). Если начинаешь обогреваться кондиционером, то он теплый воздух гоняет по-кругу под потолком, в у пола в комнатах так же холодно. Масляный радиатор намного эффективнее кондиционера для обогрева.
Маша Васина
1 мая 2017
Жарят так ,как не было зимой.Тряпка высыхает за пару минут . Топим улицу. Звонила сегодня диспетчеру , нельзя ли убавить?? Сказали терпите до 5 мая..тем более ,что к концу недели похолодает..Вообще то осенью они говорили ,что стоит датчик температуры и она регулируеться в зависимости от температуры воздуха.А дежурного слесаря нет .Есть только электрик..Что ,конечно,радует ,если что ,не придеться терпеть без света..
Юрий Климов
2 мая 2017
Чтобы в теплую погоду не греть квартиру и улицу горячими водяными батареями надо всего лишь их укрыть одеялом!

P.S. Но электрообогреватели накрывать нельзя!
Человек с Земли
2 мая 2017
В конце недели ждем наступления заморозков и...снова найдутся те кто будет ныть! Теперь уже будет холодно зачем так рано отключили ! Как гласит народная пословица,для всех мил не будешь,сколько людей столько и мнений
Андрей Л*****
2 мая 2017
В связи с погодными условиями могу предложить новую тему статьи: "На улице снова холодно, а в доме отключили отопление. Что делать?". Вы бы хоть долгосрочный прогноз погоды смотрели, потеплело на 4 дня всего, а центральное отопление - не радиатор дома, его хрен запустишь после отключения, до недели уходит на запитывание всех домов.
Маша Васина
3 мая 2017
А не надо отключать..Просто регулировать ,тем более датчики есть.Этого тепла ,безалаберно выброшенного в атмосферу ,хватило бы еще дней на 10 похолодания. Просто лень было заморачиваться МОЭК, праздновали.
Андрей Л*****
3 мая 2017
А не надо отключать..Просто регулировать ,тем более датчики есть.Этого тепла ,безалаберно выброшенного в атмосферу ,хватило бы еще дней на 10 похолодания. Просто лень было заморачиваться МОЭК, праздновали.
Регулируют, только совсем крантик не закроешь, а теплоноситель охлаждается весьма слабо за счет высокой температуры окружающей среды, поэтому и кажется, что батареи горячие. Зимой бы вы при такой подаче теплоносителя как цуцики дрожали при плюс 5 градусов Цельсия в квартире. А в +24 на улице - да, жарко, блин.
Валерий Гусев
4 мая 2017
В связи с погодными условиями могу предложить новую тему статьи: "На улице снова холодно, а в доме отключили отопление. Что делать?"
Что правда, то правда. Более того, уже с 5 мая средняя температура, скорее всего, не превысит нормативные +8, а в период с 7 по 11 мая она может не достичь её даже в максимуме. При этом похолодание по новым прогнозам рассчитывают не менее чем до середины мая.
В данной связи более чем резонный вопрос насчёт возобновления подачи отопления в жилые дома - да, отключили, но если явно будет 5 дней ниже +8 - это же норматив для подачи отопления, на это же ведь коммунальщики всегда ссылаются?!
И насчёт отключения в Силино горячей воды с 16 мая - всё по-прежнему в силе?! В поликлиниках что, так не хватает пациентов?!
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