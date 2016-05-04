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На улице уже тепло, а в доме не отключили отопление. Что делать? 30.04.2017 ZELENOGRAD.RU

«Жарко безумно, до батареи не дотронуться», «топят, как зимой», «дома сауна», — жалуются горожане. На улице днём +20, но в большинстве домов отопление пока не отключили. Zelenograd.ru разбирается почему так происходит и что с этим можно сделать.

Почему на улице уж тепло, а отопление ещё не выключили?

По существующим правилам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится не ниже +8 градусов. Имеется в виду именно средняя температура за сутки — днём может быть тепло, но из-за холодных ночей отопление не выключают. В общем, правило логичное — отопление выключают, когда стало окончательно тепло и скорее всего уже не похолодает надолго.

Когда нормативная средняя температура для отключения достигнута, Департамент ЖКХ правительства Москвы отправляет телефонограмму поставщику тепла — МОЭКу, — который начнёт отключение. Если резкое потепление придётся на выходные или длинные майские праздники, возможно, придётся ждать первого рабочего дня.

Если я пожалуюсь на горячие батареи, это поможет?

Такие обращение принимают во внимание. Когда устанавливается тёплая погода, на «горячую линию» МОЭКа ежедневно поступают сотни заявок на отключение отопления, и это не считая тех, кто висел на телефоне или не дождался ответа. Звонят и в другие инстанции: в управляющие компании, префектуру.

«Мы фиксируем каждый дом и передаем руководству, чтобы видели: вся Москва жалуется, из Зеленограда тоже звонят, — рассказали Zelenograd.ru на «горячей линии» МОЭК. Но окончательное решение, в том числе на основе обращений жителей, принимают «наверху».

Пусть управляющая компания перекроет тепло только в моём доме. Есть ли такая возможность?

Технически есть возможность перекрыть отопление внутри дома. Но без распоряжения «сверху» управляющая компания не вправе отключать отопление. Некоторые под свою ответственность перекрывают отопление внутри дома, но это большой риск. Хотя большинство жалуются на горячие батареи, есть вероятность, что будет жалоба и на холодные батареи, когда отопительный сезон официально не закончился. За такое наказывают.

Ладно, отключить нельзя, но можно хотя бы не нагревать так сильно — батареи жарят!

В общем, так и происходит. «С нашей стороны подача идет минимальная настолько, насколько это технически возможно, все тепловые пункты, обслуживающие несколько домов (ЦТП), оснащены автоматикой, — объясняют в энергетической компании. — Отопительная система рассчитана на наружную температуру воздуха ниже 8 градусов тепла. Соответственно, отопление идет как при температуре в 8 градусов».

Система создавалась с учетом того, что, проходя сначала по улице, а затем по дому отопление охлаждается, теряя по пути в квартиры несколько градусов. Но в конце отопительного сезона всё уже так прогрелось, что вода какой температуры вышла, такой и зашла в дом. Это серьезно повышает температуру и создается ощущение, что батареи жарят.

Так что же делать?!

Пока самый действенный способ — поставить на батареи терморегулятор. В домах, где был капитальный ремонт с заменой системы центрального отопления, такие регуляторы уже стоят. Они позволяют самостоятельно уменьшать температуру в квартире. У кого их нет — открывать окна, отапливая улицу. Как написал один наш читатель, «для наших коммунальщиков в аду есть отдельный котёл, причём без терморегуляторов».

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Обсуждение
Владимир Комаров
4 мая 2016
Монолит-кирпич очень долго прогревается, так что у нас холодно по ночам, отопление отключили.
4 мая 2016
у меня стоит распределительный узел + терморегуляторы Danfos на каждой батарее. От распределительного узла чуть тёплая батарея 35-36 град. В периоды когда холодно и отопление выключено весна и осень включаю кондеи на обогрев. Очень комфортно точно держат температуру.
Андрей Бурмистров
4 мая 2016
-Не отключили отопление?-Замечательно! Не сегодня-завтра отключат, будем сетовать на дискомфорт в квартирах. К сожалению, оптимизации(регуляторов) на подачу тепла* у большинства жителей на сегодня нет, следовательно "гармоничного" восприятия в межсезонье в ближайшие времена не предвидится! Так что, к чему сетовать?-Уплачено же за всё, обратный ход- на включение практически "невозможен"!!!
Валерий Гусев
4 мая 2016
Жалобы на не отключенное отопление и "жару в доме" абсурдны. Ну открывайте форточки проветривать, у многих кондиционеры есть. Нынешний май действительно начался очень тепло, но например 7 мая в 2014-м шёл снег, да и похолодания с сильными дождями в первой половине мая нередко бывают такие, что без отопления спать в кофтах приходится. От себя так спасибо коммунальщикам за разумное продление отопительного сезона. Ещё бы очень хотелось, чтобы в сентябре как-то не очень зацикливались в ожидании этих "5 дней подряд меньше +8", а просто включали в районе 20-х числах, когда уже в квартирах объективно становится холодно.
Ксения Семёнова
4 мая 2016
Простите, Вы наверное в землянке живёте, раз Вам в 20 градусов за окном дома с включенным отоплением холодно.

Отключите отопление! Это расход энергии впустую. Вы обогреваете улицу. Принудительно расходуете денежные средства граждан, которые ещё за свои же деньги должны мучаться.

Ли Ра
4 мая 2016
На работе отключили отопление с первых чисел апреля - дубак непередаваемый, я вам скажу. Даже когда за окном +20, включаем обогреватели, иначе ощущение, что сидишь в погребе.
Очень радуюсь, что дома топят. У нас в квартире комфортно и совсем нежарко.
Nata79 Motorina
5 мая 2016
У нас отключили вчера. Окна на север. Ветер северный и сразу стало прохладно, думаю дальше будет холоднее. У нас панельный дом, так даже летом не жарко, поэтому в этом году радовались, что поздно отключили отопление. На всех ведь не угодишь.
Max Petrov
5 мая 2016
Вот у нас 2 крайности - либо все угорят - либо замерзнут!)) На половину мы убавлять не умеем? Когда жарко на улице убавить - захолодало - прибавить - не?)) 21 век - город электроники - что там сантехник до бойлерной не может снизойти или энергокорпорация уже прибыли посчитала? Лох конечно все оплатит - просто проходят годы - а мы все живем как при царе горохе.
Zz Zz
5 мая 2016
А у нас батареи еле теплые сейчас. Очень комфортно. Даже не знаю, кому спасибо говорить. Неужели это только в нашем доме?
Марина П.
9 часов назад
Пока не отключили. По закону ЖКХ будем все выходные угорать. Зато, когда на следующей неделе похолодает до +11 (причем не на пару дней), отопление милостиво выключат. Неужели нельзя ориентироваться не только на "существующие правила" но и на прогноз, а следовательно на здравый смысл, чтобы народонаселение после парилки сразу в дрожь не бросало...
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