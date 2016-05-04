Почему на улице уж тепло, а отопление ещё не выключили?

По существующим правилам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится не ниже +8 градусов. Имеется в виду именно средняя температура за сутки — днём может быть тепло, но из-за холодных ночей отопление не выключают. В общем, правило логичное — отопление выключают, когда стало окончательно тепло и скорее всего уже не похолодает надолго.

Когда нормативная средняя температура для отключения достигнута, Департамент ЖКХ правительства Москвы отправляет телефонограмму поставщику тепла — МОЭКу, — который начнёт отключение. Если резкое потепление придётся на выходные или длинные майские праздники, возможно, придётся ждать первого рабочего дня.