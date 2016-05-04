«Жарко безумно, до батареи не дотронуться», «топят, как зимой», «дома сауна», — жалуются горожане. На улице днём +20, но в большинстве домов отопление пока не отключили. Zelenograd.ru разбирается почему так происходит и что с этим можно сделать.
По существующим правилам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится не ниже +8 градусов. Имеется в виду именно средняя температура за сутки — днём может быть тепло, но из-за холодных ночей отопление не выключают. В общем, правило логичное — отопление выключают, когда стало окончательно тепло и скорее всего уже не похолодает надолго.
Когда нормативная средняя температура для отключения достигнута, Департамент ЖКХ правительства Москвы отправляет телефонограмму поставщику тепла — МОЭКу, — который начнёт отключение. Если резкое потепление придётся на выходные или длинные майские праздники, возможно, придётся ждать первого рабочего дня.
Такие обращение принимают во внимание. Когда устанавливается тёплая погода, на «горячую линию» МОЭКа ежедневно поступают сотни заявок на отключение отопления, и это не считая тех, кто висел на телефоне или не дождался ответа. Звонят и в другие инстанции: в управляющие компании, префектуру.
«Мы фиксируем каждый дом и передаем руководству, чтобы видели: вся Москва жалуется, из Зеленограда тоже звонят, — рассказали Zelenograd.ru на «горячей линии» МОЭК. Но окончательное решение, в том числе на основе обращений жителей, принимают «наверху».
Технически есть возможность перекрыть отопление внутри дома. Но без распоряжения «сверху» управляющая компания не вправе отключать отопление. Некоторые под свою ответственность перекрывают отопление внутри дома, но это большой риск. Хотя большинство жалуются на горячие батареи, есть вероятность, что будет жалоба и на холодные батареи, когда отопительный сезон официально не закончился. За такое наказывают.
В общем, так и происходит. «С нашей стороны подача идет минимальная настолько, насколько это технически возможно, все тепловые пункты, обслуживающие несколько домов (ЦТП), оснащены автоматикой, — объясняют в энергетической компании. — Отопительная система рассчитана на наружную температуру воздуха ниже 8 градусов тепла. Соответственно, отопление идет как при температуре в 8 градусов».
Система создавалась с учетом того, что, проходя сначала по улице, а затем по дому отопление охлаждается, теряя по пути в квартиры несколько градусов. Но в конце отопительного сезона всё уже так прогрелось, что вода какой температуры вышла, такой и зашла в дом. Это серьезно повышает температуру и создается ощущение, что батареи жарят.
Пока самый действенный способ — поставить на батареи терморегулятор. В домах, где был капитальный ремонт с заменой системы центрального отопления, такие регуляторы уже стоят. Они позволяют самостоятельно уменьшать температуру в квартире. У кого их нет — открывать окна, отапливая улицу. Как написал один наш читатель, «для наших коммунальщиков в аду есть отдельный котёл, причём без терморегуляторов».
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Отключите отопление! Это расход энергии впустую. Вы обогреваете улицу. Принудительно расходуете денежные средства граждан, которые ещё за свои же деньги должны мучаться.
Очень радуюсь, что дома топят. У нас в квартире комфортно и совсем нежарко.