Начало профилактического отключения горячей воды в жилых домах перенесли на 1 июня. График скорректировали «в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции», сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Несмотря на перенос начала отключения все профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируют закончить до 30 августа, сказал Бирюков.

Ранее префектура опубликовала график, где в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах отключение должно было начаться с 19 мая. Нового графика пока нет.

Скорректировать график отключений предлагал до этого депутат Московской городской думы Александр Козлов, инициативу он направил в Минстрой России и в оперативный штаб по коронавирусу. «Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены еще и такой важной коммунальной услуги, это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан», — пояснил он.

Каждый год горячую воду в домах отключают поэтапно после окончания отопительного сезона. Во время отключения горячей воды проводят профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях. Они необходимы для того, чтобы выявить возможные нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона, говорится на сайте правительства Москвы. Горячую воду отключают не более чем на 10 дней.