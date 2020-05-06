В полтора раза увеличилось число официальных безработных. Рост не катастрофический, считают в префектуре 06.05.2020 ZELENOGRAD.RU

В начале года в округе было зарегистрировано 1708 безработных, в середине апреля — уже 2500. О количестве официально зарегистрированных безработных на 1 января и 13 апреля сообщил префект Анатолий Смирнов, ссылаясь на данные Центра занятости населения (ЦЗН).

«Рост, безусловно, есть, но не катастрофический», говорит Смирнов и считает, что «большинство зеленоградцев все-таки рассчитывают на скорейшее возвращение к своей работе».

По официальным данным в Зеленограде живет 246,5 тысяч человек, из них 134,6 тыс. (55%) — трудоспособного возраста. Таким образом число безработных выросло c 1,3% до почти 1,9% (Смирнов приводит несколько другие данные 1,2% и 1,4% соответственно).

Официальное число безработных — это число людей, зарегистрированных в центрах занятости. Оно не показывает реальное число дел с безработицей и в префектуре это знают. В 2014 году по заказу префектуры был проведен телефонный опрос зеленоградцев. Жителей спрашивали, чем они занимаются. 8% респондентов выбрали вариант «безработный». При этом не уточнялось, зарегистрирован ли человек на бирже труда и есть ли у него регулярный доход. Таким образом, по итогам исследования оказалось, что реальная безработица в Зеленограде в десять раз выше официальной.

«Зеленоград.ру» проводит исследование об изменениях в занятости горожан из-за эпидемии. Пожалуйста, заполните небольшую анкету.

В целом по стране ситуация хуже. Число зарегистрированных безработных россиян достигло 1 миллиона 243 тысячи человек, при этом 735 тысяч из них зарегистрировались в марте—апреле. То есть рост больше, чем в два раза. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

«Ситуация на рынке труда с марта 2020 года серьезно изменилась, — сообщает первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения. — Москва — сервисный город, многие люди в городе заняты именно в сфере услуг, которые пострадали в период коронавируса больше, чем другие отрасли. Это прежде всего ресторанный бизнес, фитнес, индустрия красоты, такси, аэропорты, розничные продажи товаров длительного потребления».

У пресс-службы мэрии более широкий список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса — авиаперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт, непродовольственный ритейл, стоматологические услуги.

Сейчас в базе центров занятости Москвы 5700 вакансий и более 45 тысяч вакантных мест. Наиболее востребованы водители автобусов и машинисты в метро, страховые и иные агенты, менеджеры, полицейские.

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Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич, работа, коронавирус, карантин
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