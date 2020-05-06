В начале года в округе было зарегистрировано 1708 безработных, в середине апреля — уже 2500. О количестве официально зарегистрированных безработных на 1 января и 13 апреля сообщил префект Анатолий Смирнов, ссылаясь на данные Центра занятости населения (ЦЗН).

«Рост, безусловно, есть, но не катастрофический», говорит Смирнов и считает, что «большинство зеленоградцев все-таки рассчитывают на скорейшее возвращение к своей работе».

По официальным данным в Зеленограде живет 246,5 тысяч человек, из них 134,6 тыс. (55%) — трудоспособного возраста. Таким образом число безработных выросло c 1,3% до почти 1,9% (Смирнов приводит несколько другие данные 1,2% и 1,4% соответственно).

Официальное число безработных — это число людей, зарегистрированных в центрах занятости. Оно не показывает реальное число дел с безработицей и в префектуре это знают. В 2014 году по заказу префектуры был проведен телефонный опрос зеленоградцев. Жителей спрашивали, чем они занимаются. 8% респондентов выбрали вариант «безработный». При этом не уточнялось, зарегистрирован ли человек на бирже труда и есть ли у него регулярный доход. Таким образом, по итогам исследования оказалось, что реальная безработица в Зеленограде в десять раз выше официальной.