Репетиция воздушной части парада Победы пройдёт в понедельник 4 мая с 9:00 до 11:00, схема пролёта осталась прежней, пишут «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Традиционно маршрут авиации на репетицию лежит через небо Зеленограда. По опыту прошлых лет она пролетает над городом парадным строем с 10:40 до 10:50. В прошлые годы в это время можно было увидеть группу дальней авиации, «кубинский бриллиант», «тактическое крыло», группу из трёх самолётов Ил-76МД военно-транспортной авиации и другую военную авиатехнику.

В прошлом году первый тренировочный пролет над Красной площадью тоже прошел 4 мая, но в итоге воздушную часть парада Победы отменили из-за низкой облачности. В этом году — отменили наземную часть парада из-за эпидемии коронавируса, но сохранили воздушную.

Парад авиационной техники и традиционный праздничный салют пообещал президент Владимир Путин 28 апреля.