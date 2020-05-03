Репетиция воздушной части парада Победы пройдет 4 мая. Авиация может пролететь над Зеленоградом 03.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Репетиция воздушной части парада Победы пройдёт в понедельник 4 мая с 9:00 до 11:00, схема пролёта осталась прежней, пишут «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Традиционно маршрут авиации на репетицию лежит через небо Зеленограда. По опыту прошлых лет она пролетает над городом парадным строем с 10:40 до 10:50. В прошлые годы в это время можно было увидеть группу дальней авиации, «кубинский бриллиант», «тактическое крыло», группу из трёх самолётов Ил-76МД военно-транспортной авиации и другую военную авиатехнику.

В прошлом году первый тренировочный пролет над Красной площадью тоже прошел 4 мая, но в итоге воздушную часть парада Победы отменили из-за низкой облачности. В этом году — отменили наземную часть парада из-за эпидемии коронавируса, но сохранили воздушную.

Парад авиационной техники и традиционный праздничный салют пообещал президент Владимир Путин 28 апреля.

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Метки:
коронавирус, день победы, 9 мая, самолет
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