С 16 апреля государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Крюково» называется «Жилищник ЗелАО» — изменения внесены в реестр юридических лиц. Рабочие в жилетах с надписью «Жилищник Зеленоград» уже появились на улицах.
Полгода назад, с 1 октября, пять зеленоградских районных «жилищников» слили в один — «Жилищник Крюково», чтобы сократить административный персонал и снизить затраты на содержание. Теперь слияние полностью завершено.
Районные инженерные и прочие службы остались по прежним адресам. Основной офис расположен в корпусе 1553. Сообщить об аварии и подать заявку можно через единый диспетчерский центр ЖКХ: 8-495-539-53-53.
Адреса сайта и почты: gbukrukovo.ru и gbukrukovo@zelao.mos.ru. Генеральный директор тот же — Адсалам Абдулкаримович Дударов. Записаться на приём к Дударову можно через секретаря по телефону: 8-499-734-25-21. Как указано на сайте, он принимает посетителей в корпусе 419.