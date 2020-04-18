Полгода назад, с 1 октября, пять зеленоградских районных «жилищников» слили в один — «Жилищник Крюково», чтобы сократить административный персонал и снизить затраты на содержание. Теперь слияние полностью завершено.

Районные инженерные и прочие службы остались по прежним адресам. Основной офис расположен в корпусе 1553. Сообщить об аварии и подать заявку можно через единый диспетчерский центр ЖКХ: 8-495-539-53-53.

Адреса сайта и почты: gbukrukovo.ru и gbukrukovo@zelao.mos.ru. Генеральный директор тот же — Адсалам Абдулкаримович Дударов. Записаться на приём к Дударову можно через секретаря по телефону: 8-499-734-25-21. Как указано на сайте, он принимает посетителей в корпусе 419.