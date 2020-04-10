К утру 10 апреля в Москве выявили 1124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Впервые суточный прирост превысил тысячу человек. День назад их было 857, неделю назад — 448, три недели назад — 131.
С 22 марта «Зеленоград.ру» публикует в «Хронике коронавируса» ежедневные сводки по заболеваемости в столице, в Московской области и в отдельных соседних с Зеленоградом городских округах (там ведут такую статистику), а также в Тверской области. Редакция следит за данными и новостями московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, столичного департамента здравоохранения и областного минздрава, а также за сводками ряда московских клиник, главврачи которых публикуют информацию о числе пациентов с пневмонией, с подтверждённым ковид-19, пациентов в реанимационных отделениях и на искуственной вентиляции лёгких.
Всего в Москве к 10 апреля 7822 случая заболевания коронавирусом. Выздоровевших — 350, из них 37 за последние сутки. Летальных случаев — 50, из них 12 за последние сутки — это пациенты 33-87 лет, из них трое до 45 лет, у всех диагностирована пневмония и подтверждённый коронавирус, как соощил департамент здравоохранения. У 39-летнего и 42-летнего пациентов наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Четверо страдали хроническим бронхитом. Среди других сопутствующих заболеваний — гипертония, атеросклероз, порок сердца.
«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2 600 случаев до 5 500). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — сообщила 10 апреля журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
По ее словам, всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6500 больных коронавирусом, остальные, болеющие в легкой форме (16%), лечатся дома. На приём пациентов с коронавирусом работают 13 московских стационаров, к концу апреля их число планируют увеличить за счёт, в том числе, федеральных клиник и расширить количество мест до 20 000.
Сводки московских больниц, принимающих пациентов с ковид-19 и с подозрением на вирус публикуют на своих страницах в фейсбуке главврачи Денис Проценко, Валерий Вечорко, Андрей Шкода, Светлана Краснова, Виталий Гусаров, Татьяна Шаповаленко (в скобках — изменения за сутки, стрелка вверх — это число стало больше по сравнению со вчерашним, стелка вниз — стало меньше). По остальным больницам данных нет, но те, что есть, иллюстрируют загруженность стационаров.
В четверг, по инициативе только что созданного Клинического комитета главврачей «коронавирусных» клиник, департамент здравоохранения выпустил приказ: диагностировать ковид-19 не только по результатам тестов (среди которых много ложноотрицательных), но и по характерной для вируса компьютерной томограмме (КТ) лёгких в сочетании с клинической картиной болезни. Главврачам медицинских организаций первичной помощи предписано усилить наблюдение таких пациентов, при нарастании симптомов направлять их на КТ в поликлинику. В кабинетах КТ вводится особый порядок работы.
При этом изменили и маршрутизацию пациентов, отказавшись от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии — они объединены в единую систему. Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при первом обследовании выявляются КТ-признаки пневмонии-ковид-19 с характерными клиническими проявлениями — его госпитализируют и ведут как больного с ковид-инфекцией. «На практике мы уже работаем по новому алгоритму. Скорая везет к нам пациентов с пневмонией и без результатов тестов на коронавирус. При поступлении, на основании результатов КТ, характерной клиники мы уже можем заподозрить коронавирус», — прокомментировал Сергей Петриков, директор НИИ им. Склифосовского.
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом, и эта тенденция особенно отчетливо заметна в последние несколько дней, признают эксперты. «Кроме того, точность существующих тестов для выявления ковид-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», — разъясняет Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке.
В Московской области к 10 апреля — 930 случаев коронавируса, 182 из них выявили за последние сутки. За всё время — 69 выздоровевших и 13 летальных случаев. В соседних с Зеленоградом районах: Солнечногорск — 7 случаев (+1 за сутки), Истра — 14 (+1), Дмитров — 18 (+7), Химки — 60 (+1). На подмосковной «карте коронавируса» по городским округам видно, как заболевание «расползается» от Москвы.
В Тверской области по данным на пятницу только 24 случаев коронавируса, пять за последние сутки. Выздоровевших трое, летальных случаев нет.
Всего по России к 10 апреля — почти 12 тысяч случаев заболевания в 82 регионах страны, включая Москву, из них 1786 за последние сутки. Выздоровели за всё время 795 человека, скончались 94 человека.
Яндекс-карта коронавируса с данными о заболевшим по регионам (под цифрами — графики с динамикой):