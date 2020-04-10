Москва: «Больницы и скорая работают на пределе»

Всего в Москве к 10 апреля 7822 случая заболевания коронавирусом. Выздоровевших — 350, из них 37 за последние сутки. Летальных случаев — 50, из них 12 за последние сутки — это пациенты 33-87 лет, из них трое до 45 лет, у всех диагностирована пневмония и подтверждённый коронавирус, как соощил департамент здравоохранения. У 39-летнего и 42-летнего пациентов наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Четверо страдали хроническим бронхитом. Среди других сопутствующих заболеваний — гипертония, атеросклероз, порок сердца.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2 600 случаев до 5 500). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — сообщила 10 апреля журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6500 больных коронавирусом, остальные, болеющие в легкой форме (16%), лечатся дома. На приём пациентов с коронавирусом работают 13 московских стационаров, к концу апреля их число планируют увеличить за счёт, в том числе, федеральных клиник и расширить количество мест до 20 000.