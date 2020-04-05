Часть магазинов «ВкусВилл» будет работать только на самовывоз заказов. А ещё организуют добровольцев для доставки заказов пенсионерам 05.04.2020 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградских магазинах «ВкусВилл» готовятся к новому порядку работы. «Только что была в одной из точек. Продавцам выдали объявление о том, что теперь магазин работает только на выдачу заказов» , — рассказала зеленоградка Александра Калистратова. Во «ВкусВилле» редакции прокомментировали, что это пилотный проект — они активно ищут безопасные форматы магазинов в текущей ситуации: «Считаем, что такой формат киоска безопаснее для покупателей и сотрудников». Список магазинов, которые начнут работать как «Киоски», обещают опубликовать в ближайшие дни.

На дверях того же пилотного зеленоградского магазина (в корпусе 612) появилось объявление о бесплатной доставке заказов пенсионерам — заказы можно сделать по телефону 8-800-707-9019, его предлагают сообщить всем знакомым пожилым людям.

Одновременно магазин сообщает о поиске добровольцев для доставки заказов бабушкам и дедушкам: подключиться к чату добровольцев можно, отсканировав QR-код с объявления, там подробно опишут порядок действий и необходимые меры безопасности. «Соблюдая условия карантина, мы призываем вас брать на себя помощь только в том случае, если адрес доставки находится в радиусе 300 метров от места вашего проживания» — уточняется в объявлении.

«ВкусВилл» еще в марте предложил всем желающим повесить в своём подъезде свою листовку о помощи пожилым соседям, её можно взять в магазине или скачать с сайта. К чести магазина, листовка лишена всяких рекламных элементов, упоминаний бренда и логотипов — это просто шаблон предложения о доставке лекарств, продуктов, помощи с выгулом собак, в который можно вписать свой телефон и имя. Но при осуществлении такой помощи на совести помогающих остаются вопросы безопасности, как эпидемиологической, так и личной.

Самовывоз в зеленоградских магазина «ВкусВилла» уже организован и сегодня стал весьма актуальной услугой. «Большая часть покупателей уже привыкла к услуге „Закажи и забери“, предварительное оформление заказа дома в приложении „ВкусВилл“ работает уже давно, — рассказали в пресс-службе „ВкусВилл“. — Эта услуга позволяет сделать заказ заранее и быстро забрать его в магазине за пару минут. При заказе действует вся наша система лояльности, нет никаких дополнительных доплат».

Заказ с самовывозом можно сделать в мобильном приложении «ВкусВилл» или в приложении «ВкусВилл Экспресс», его соберут и упакуют сотрудники магазина. Чтобы получить заказ на следующий день, нужно оформить его до 13:00. Как только заказ будет доставлен, клиенту отправят смс, и его можно будет выкупить до конца рабочего дня (оплаты онлайн пока нет, но обещают сделать). Невостребованные заказы расформировывают на следующий день. Минимальная сумма заказов не ограничена, услуга самовывоза — бесплатна. Действует система лояльности: карты покупателей, акции, специальные скидки и подарочные баллы за заказы онлайн.

На сайте и в приложении «ВкусВилл Экспресс» можно также заказать продукты с доставкой, но по Зеленограду доставка пока не работает.

За последние недели во «ВкусВилле» не раз подробно рассказывали покупателям обо всех предосторожностях, которые предпринимаются в магазинах в связи с угрозой распространения коронавируса: о дезинфекции помещений магазинов, контроле здоровья продавцов, о бесплатных санитайзерах для покупателей, о дистанцировании, о пополнении ассортимента в период ажиотажного спроса, о способах бесконтактных покупок в магазинах сети. Горожанам предложили новшества — попробовать устанавливать вендинги «ВкусВилл» в подъездах жилых домов по коллективным заявкам, заказывать на неделю питьевую воду или меню на неделю.

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Метки:
продукты, коронавирус, карантин, доставка продуктов, вкусвилл
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