«ВкусВилл» еще в марте предложил всем желающим повесить в своём подъезде свою листовку о помощи пожилым соседям, её можно взять в магазине или скачать с сайта. К чести магазина, листовка лишена всяких рекламных элементов, упоминаний бренда и логотипов — это просто шаблон предложения о доставке лекарств, продуктов, помощи с выгулом собак, в который можно вписать свой телефон и имя. Но при осуществлении такой помощи на совести помогающих остаются вопросы безопасности, как эпидемиологической, так и личной.

Самовывоз в зеленоградских магазина «ВкусВилла» уже организован и сегодня стал весьма актуальной услугой. «Большая часть покупателей уже привыкла к услуге „Закажи и забери“, предварительное оформление заказа дома в приложении „ВкусВилл“ работает уже давно, — рассказали в пресс-службе „ВкусВилл“. — Эта услуга позволяет сделать заказ заранее и быстро забрать его в магазине за пару минут. При заказе действует вся наша система лояльности, нет никаких дополнительных доплат».

Заказ с самовывозом можно сделать в мобильном приложении «ВкусВилл» или в приложении «ВкусВилл Экспресс», его соберут и упакуют сотрудники магазина. Чтобы получить заказ на следующий день, нужно оформить его до 13:00. Как только заказ будет доставлен, клиенту отправят смс, и его можно будет выкупить до конца рабочего дня (оплаты онлайн пока нет, но обещают сделать). Невостребованные заказы расформировывают на следующий день. Минимальная сумма заказов не ограничена, услуга самовывоза — бесплатна. Действует система лояльности: карты покупателей, акции, специальные скидки и подарочные баллы за заказы онлайн.