Один набор рассчитан на одного ребёнка, находящегося дома на дистанционном обучении. Общий вес набора 23-24 кг. В составе набора — рис, гречка, макароны, сахар, мука, молоко, консервированная кукуруза, рыбные консервы, подсолнечное масло, хлопья, печенье, шоколад, солёная соломка, какао и чай.

На дополнительной памятке для родителей — инструкция о мерах безопасности: после получения выбросить упаковку, помыть руки с мылом 40-60 секунд, протереть тряпкой с мылом место, где лежала упаковка.

На прошлой неделе зеленоградские родители рассказывали, что в родительских чатах появились сообщения от классных руководителей с просьбой сообщить, кому необходимы продуктовые наборы. О дате выдачи обещали сообщить дополнительно.