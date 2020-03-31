«По две коробки каждому школьнику, на 12 дней — еле дотащили», поделилась читательница портала, многодетная мама, получившая вчера продуктовые наборы для своих детей-школьников в одной из зеленоградских школ. «А как же самоизоляция? Решили толпу с района собрать на раздаче», комментируют её фотографии. На снимках — очередь из родителей во дворе школьного здания.
По решению московской мэрии наборы продуктовые наборы выдают на детей, которые в школе обеспечиваются бесплатным питанием за счёт бюджета — то есть, семьям следующих категорий: многодетные, малообеспеченные, по потере кормильца, с ребёнком-инвалидом, с родителем-инвалидом 1-й группы.
Один набор рассчитан на одного ребёнка, находящегося дома на дистанционном обучении. Общий вес набора 23-24 кг. В составе набора — рис, гречка, макароны, сахар, мука, молоко, консервированная кукуруза, рыбные консервы, подсолнечное масло, хлопья, печенье, шоколад, солёная соломка, какао и чай.
На дополнительной памятке для родителей — инструкция о мерах безопасности: после получения выбросить упаковку, помыть руки с мылом 40-60 секунд, протереть тряпкой с мылом место, где лежала упаковка.
На прошлой неделе зеленоградские родители рассказывали, что в родительских чатах появились сообщения от классных руководителей с просьбой сообщить, кому необходимы продуктовые наборы. О дате выдачи обещали сообщить дополнительно.