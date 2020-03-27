Хроника коронавируса в Зеленограде
Во время нерабочей недели 28 марта — 5 апреля столичные салоны связи и зоомагазины продолжат работать. Это следует из указа, который в пятницу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Помимо них смогут работать только аптеки, продуктовые магазинов, почты и банки, а также магазины с продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.
Также Собянин сообщил о других мерах.
- Приостанавливается выдача путевок и организация отдыха за счет бюджета Москвы. Ранее выданные путевки перенесут на более поздний срок, либо выплатят компенсацию.
- По предварительной записи работают центры «Мои документы» и остальные органы власти и госучреждения. В очной форме предоставят только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Все права заявителя сохраняются, ему не может быть отказано в услуге из-за введенных ограничений.
- Временно запрещено принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.
Предыдущие меры для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин ввел 26 марта. Согласно этим мера с 28 марта по 5 апреля приостанавливается:
- Работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. К ним добавился сжиженный природный газ.
- Работа рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.
- Оказание услуг, требующих очного присутствия (например, парикмахерские, салоны красоты) за исключением медицинских услуг.
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