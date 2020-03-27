Во время нерабочей недели 28 марта — 5 апреля столичные салоны связи и зоомагазины продолжат работать. Это следует из указа, который в пятницу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо них смогут работать только аптеки, продуктовые магазинов, почты и банки, а также магазины с продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.

Также Собянин сообщил о других мерах.

Приостанавливается выдача путевок и организация отдыха за счет бюджета Москвы. Ранее выданные путевки перенесут на более поздний срок, либо выплатят компенсацию.

По предварительной записи работают центры «Мои документы» и остальные органы власти и госучреждения. В очной форме предоставят только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Все права заявителя сохраняются, ему не может быть отказано в услуге из-за введенных ограничений.

Временно запрещено принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.

Предыдущие меры для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин ввел 26 марта. Согласно этим мера с 28 марта по 5 апреля приостанавливается: