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В лобовом столкновении легковушки и автобуса дорожной службы на Пятницком шоссе пострадала девочка-подросток. Фото последствий ДТП 21.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Водитель «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ дорожной службы, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. В результате столкновения пострадала 15-летняя пассажирка легковушки.

Девушку зажало внутри салона, и чтобы её освободить, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля. С травмами, но в сознании её на «скорой» увезли в солнечногорскую больницу. Пострадавшая находилась на переднем сиденье слева от водителя: автомобиль — праворульный. Водители обоих транспортных средств не пострадали, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. Он уточнил, что легковушка ехала по направлению в область.

На месте происшествия работали экипажи пожарно-спасательных отрядов 214 из Зеленограда и 29 из Солнечногорска.

Инцидент произошёл около трёх часов дня в субботу, 21 марта, в районе Брёхово. Он спровоцировал многочасовую пробку на 44-м километре Пятницкого шоссе.

Дознаватели уточняют обстоятельства, приведшие к ДТП.

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Метки:
дтп, дтп с участием детей, тема - чп, происшествия
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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 19:42
Ну надо быть полным дауном (и кто им интересно права выдаёт?) чтобы покупать праворукие колымаги.Надо строго запретить передвижение по России на этих узкоглазых помойках!
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