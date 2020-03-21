Водитель «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ дорожной службы, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. В результате столкновения пострадала 15-летняя пассажирка легковушки.

Девушку зажало внутри салона, и чтобы её освободить, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля. С травмами, но в сознании её на «скорой» увезли в солнечногорскую больницу. Пострадавшая находилась на переднем сиденье слева от водителя: автомобиль — праворульный. Водители обоих транспортных средств не пострадали, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. Он уточнил, что легковушка ехала по направлению в область.

На месте происшествия работали экипажи пожарно-спасательных отрядов 214 из Зеленограда и 29 из Солнечногорска.

Инцидент произошёл около трёх часов дня в субботу, 21 марта, в районе Брёхово. Он спровоцировал многочасовую пробку на 44-м километре Пятницкого шоссе.

Дознаватели уточняют обстоятельства, приведшие к ДТП.