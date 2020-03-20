Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей 20.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Новая услуга зеленоградского хлебозавода — заказ хлебобулочной продукции и продукции длительного хранения по телефону или электронной почте. Заказы будут доставлять на следующий день, минимальная сумма одного заказа — 1000 рублей, так что покупателям рекомендуют кооперироваться.

«Наша цель — помочь жителям Зеленограда и окрестных населённых пунктов, посёлков, в которых не всегда есть даже продуктовые магазины, — рассказали „Зеленоград.ру“ на хлебозаводе. — Таких посёлков, на самом деле немало, и люди там уже пользуются подобными схемами: собирают общие заказы на мясные или молочные продукты. Мы подумали, почему бы и нам не предложить такую услугу. Будем рады, если она приживётся».

С коронавирусной инфекцией и рекомендациями по самоизоляции населению, особенно пожилым людям, новый сервис хлебозавода напрямую не связан — его планировали ввести и ввели, но в нынешней ситуации он может оказаться довольно актуальным.

Познакомиться с продукцией хлебозавода 28 можно на его сайте: это хлебобулочная продукция, кондитерские изделия, выпечка для детей и хлеб глубокой заморозки — новинка длительного хранения. Цены представлены в прайс-листе. «Возможно отсутствие некоторых сдобных хлебобулочных изделий», уточняется в объявлении хлебозавода.

Заказы на доставку продукции принимают с 9:00 до 17:00 по телефонам 8-495-984-2496, 8-909-955-2725, 8-909-948-2252, а также по электронной почте zakaz@hlebozavod28.ru. Доставку заказа выполняют в оговоренное индивидуально время, расчет производится наличными при получении. В отдельных случаях при заказе до 10:00 утра возможна доставка в тот же день после 14:00. «Все организационные вопросы будут решаться в оперативном режиме. Рассматриваем любые предложения и пожелания населения», — добавляет хлебозавод.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
продукты, хлеб, доставка готовой еды, торговля, доставка продуктов, Хлебозавод № 28 (розничная продажа)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей Новости
Тяжёлые больные могут остаться без крови для переливания. Из-за коронавируса и ограничительных мер доноров в Москве стало меньше Истории
«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом Мнения
Областное правительство по ошибке рекомендовало закрыть все торговые центры Новости
Отсрочка платежей, компенсации предпринимателям, отмена проверок. Как государство намерено защищать бизнес во время распространения коронавируса Истории
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
Колледжи закроют и переведут на дистанционное обучение одновременно со школами Новости
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Ажиотажный спрос на крупы и консервы в «Пятерочках» пошел на спад Новости
Недостроенное здание аквапарка отдадут для нужд социальной защиты Новости
Из-за рецидива рака ребенку из Зеленограда не могут начать иммунотерапию в Испании. Теперь ему нужно платить за лечение каждую неделю по 15 тысяч евро Новости
Функциональный фитнес «Олимп» в 17 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Видел людей в защитных костюмах на Центральном проспекте. Что они там делают? Ответы
Субсидия на проезд по М-11 будет сначала только для льготников. Это позволит выбить деньги из городского бюджета Новости
На Солнечной аллее водитель сбежал после ДТП Новости
На время пандемии коронавируса для Зеленограда нарисовали новый герб Жизнь
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
В корпусе 856 опечатали квартиры сотрудников «Жилищника». В одной из них, возможно, находился ребёнок, но власти это опровергают Новости
«Мосэнергосбыт» пожаловался в полицию на мошенников из «Мосэнергосбыта». Это как? Новости
Директор зеленоградской компании находится на карантине после возвращения из Европы. Что он увидел, вернувшись в Россию, и как его сотрудники перешли на удаленную работу Истории
Строительство новой платформы Ховрино-2 ускорили. Её обещают открыть к концу года Новости
Пожилым и детям не выходить из дома, закрыть школы и кружки, ограничить массовые мероприятия - в Москве усилили меры против коронавируса Новости
Жители Зеленограда и Солнечногорска на «антимусорных» пикетах потребовали запретить строительство мусоросжигательного завода. Фото Истории
«Пятерочка» в Крюково вновь открылась без подключения к городскому водопроводу и канализации. Как её открывали и за что закрывали — подробности Новости
Детсады продолжат работать после 21 марта Новости
Как обновляется зеленоградский картодром: машины, тренировки, инфраструктура и грандиозные планы по расширению Истории
Как узнать, есть ли у меня коронавирус? В Москве без назначения врача — никак. Объясняем, почему Ответы
Треть зеленоградских родителей оставили детей дома после разрешения не ходить в школу из-за эпидемии коронавируса. Результаты опроса читателей «Зеленоград.ру» Новости
Открытие МЦД из Зеленограда отодвинули на конец 2022 года Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру