«Наша цель — помочь жителям Зеленограда и окрестных населённых пунктов, посёлков, в которых не всегда есть даже продуктовые магазины, — рассказали „Зеленоград.ру“ на хлебозаводе. — Таких посёлков, на самом деле немало, и люди там уже пользуются подобными схемами: собирают общие заказы на мясные или молочные продукты. Мы подумали, почему бы и нам не предложить такую услугу. Будем рады, если она приживётся».

С коронавирусной инфекцией и рекомендациями по самоизоляции населению, особенно пожилым людям, новый сервис хлебозавода напрямую не связан — его планировали ввести и ввели, но в нынешней ситуации он может оказаться довольно актуальным.

Познакомиться с продукцией хлебозавода 28 можно на его сайте: это хлебобулочная продукция, кондитерские изделия, выпечка для детей и хлеб глубокой заморозки — новинка длительного хранения. Цены представлены в прайс-листе. «Возможно отсутствие некоторых сдобных хлебобулочных изделий», уточняется в объявлении хлебозавода.

Заказы на доставку продукции принимают с 9:00 до 17:00 по телефонам 8-495-984-2496, 8-909-955-2725, 8-909-948-2252, а также по электронной почте zakaz@hlebozavod28.ru. Доставку заказа выполняют в оговоренное индивидуально время, расчет производится наличными при получении. В отдельных случаях при заказе до 10:00 утра возможна доставка в тот же день после 14:00. «Все организационные вопросы будут решаться в оперативном режиме. Рассматриваем любые предложения и пожелания населения», — добавляет хлебозавод.