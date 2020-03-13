Колонна из нескольких десятков автобусов выстроилась на Московском проспекте и улице Юности. Движение 400-х экспрессов прервалось минимум на полчаса. В итоге у станции «Ховрино» собралась длинная очередь.
Причиной автобусного коллапса стало дорожно-транспортное происшествие на пересечении Центрального проспекта и улицы Юности. Водитель «Рено», двигавшийся по Центральному проспекту в направлении Панфиловского, врезался в «Форд», который поворачивал в том же направлении, рассказали «Зеленоград.ру» очевидцы.
Инцидент произошел приблизительно в 15:35 в пятницу, 13 марта. В результате столкновения пострадал водитель «Рено» и его несовершеннолетний пассажир, сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД.
График автобусов восстановлен.
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