Автобусный коллапс и двое пострадавших из-за ДТП на Центральном проспекте 13.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Колонна из нескольких десятков автобусов выстроилась на Московском проспекте и улице Юности. Движение 400-х экспрессов прервалось минимум на полчаса. В итоге у станции «Ховрино» собралась длинная очередь.

Причиной автобусного коллапса стало дорожно-транспортное происшествие на пересечении Центрального проспекта и улицы Юности. Водитель «Рено», двигавшийся по Центральному проспекту в направлении Панфиловского, врезался в «Форд», который поворачивал в том же направлении, рассказали «Зеленоград.ру» очевидцы.

Инцидент произошел приблизительно в 15:35 в пятницу, 13 марта. В результате столкновения пострадал водитель «Рено» и его несовершеннолетний пассажир, сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД.

График автобусов восстановлен.

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Метки:
дтп, центральный проспект, тема - чп, автобус 400, происшествия, московский проспект, улица юности
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