По плану ремонт должны завершить за два месяца, к 25 апреля. Однако сейчас работы идут с опережением графика, рассказали «Зеленоград.ру» в учреждении «Гормост» — выполнено 70% от общего объема. Сейчас завершают работы на третьей полосе из четырех.

В «Гормосте» уверяют, что работают круглосуточно, а фотографии перекрытой полосы без единого рабочего объясняют погодными условиями. Видимо, технология не позволяет работать в дождь. Но полоса при этом стоит перекрытая. Почему заказчики и исполнители работ не предусмотрели навес на этот случай, неизвестно, — видимо, просто не подумали о последствиях перекрытия даже одной полосы.

«Гормост» приносит извинения за причиненные неудобства автовладельцам, но проблема касается не только водителей личных машин, но и пассажиров автобусов, которые тоже стоят в пробках.