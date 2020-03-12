Ремонт «старого» моста могут закончить раньше срока. Выяснили, сколько уже сделано и почему иногда там нет рабочих 12.03.2020 ZELENOGRAD.RU

С 20 февраля в Старокрюковском проезде (так официально называется «старый» мост) меняют асфальт, бетонное основание и гидроизоляцию. Работают поэтапно, перекрывая по одной из четырех полос. Из-за этого серьезные пробки не только на самом мосту, но и на прилегающих улицах, и на другом переезде через железную дорогу — Крюковской эстакаде. 10 марта люди ехали из «нового» города в «старый» полтора часа. Выяснили, как идут работы, можно ли ускориться или организовать ремонт так, чтобы он не мешал движению.

По плану ремонт должны завершить за два месяца, к 25 апреля. Однако сейчас работы идут с опережением графика, рассказали «Зеленоград.ру» в учреждении «Гормост» — выполнено 70% от общего объема. Сейчас завершают работы на третьей полосе из четырех.

В «Гормосте» уверяют, что работают круглосуточно, а фотографии перекрытой полосы без единого рабочего объясняют погодными условиями. Видимо, технология не позволяет работать в дождь. Но полоса при этом стоит перекрытая. Почему заказчики и исполнители работ не предусмотрели навес на этот случай, неизвестно, — видимо, просто не подумали о последствиях перекрытия даже одной полосы.

«Гормост» приносит извинения за причиненные неудобства автовладельцам, но проблема касается не только водителей личных машин, но и пассажиров автобусов, которые тоже стоят в пробках.

82% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что часто попадают в пробки на «старом» и «новом» мосту (в Старокрюковском проезде и на Крюковской эстакаде).

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Метки:
ремонт и строительство дорог, старый мост, гормост
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