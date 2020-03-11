У водителей проблемы с перестроением для поворота на Панфиловский проспект, поэтому от детской поликлиники до районного суда автобусы следуют без остановки — так объяснили в 2016 году решение отменить остановку «Корпус 1538». Проще говоря, там были пробки и риск столкнуться с машинами при выезде с остановки.

В начале 2019 года схему движения транспорта на пересечении Каменки с Панфиловским проспектом изменили, увеличив количество полос за счет встречной. Это уменьшило длину очереди на Каменке и, как следствие, время ожидания проезда со всех сторон перекрестка у здания суда.

Отмененной остановкой пользовались, в частности, жители корпуса 1538 и соседних, чтобы доехать на автобусе №14 в МФЦ и пенсионный фонд в 20-м микрорайоне. Сейчас пожилым людям приходится добираться с пересадками или очень далеко идти до ближайшей остановки 14-го автобуса, пожаловалась в префектуру местная жительница. В администрации ответили, что направили предложение в департамент транспорта, и если там одобрят, остановку вернут в маршруты следования автобусов №1, 14 и 19.