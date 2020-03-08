Один водитель нанёс удар ножом в живот оппоненту в дорожном конфликте. Инцидент произошёл под пешеходным мостом на пересечении Московского проспекта и Сосновой аллеи вечером 6 марта.

Злоумышленник скрылся после совершенного им преступления, но меньше чем через сутки участковый задержал 21-летнего молодого человека по месту проживания, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ближайшие двое суток задержанному определят меру пресечения.