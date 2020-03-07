Мужчина получил ножевое ранение в дорожном конфликте 07.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В полицию поступил звонок от очевидцев конфликта на проезжей части Московского проспекта в 6-м микрорайоне. Со слов свидетелей известно, что в ссоре один водитель ударил другого ножом в живот.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили под пешеходным мостом автомобиль «Опель», в салоне которого находился раненый 30-летний мужчина. С проникающей колото-резаной раной брюшной полости пострадавшего доставили в больницу, сообщили «Зеленоград.ру» в главном управлении московской полиции.

Детали конфликта пока не известны. Полиция проводит доследственную проверку. На момент публикации информация о задержании нападавшего отсутствовала. Инцидент произошел около шести часов вечера в пятницу, 6 марта.

В феврале другой дорожный конфликт закончился тем, что нетрезвый водитель расстрелял оппонента. Одна пуля едва не попала в лёгкое, вторая раздробила палец на руке, которой мужчина прикрывал лицо, третья прошла по касательной. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелка взяли под стражу и передали дело в следственный комитет из-за покушения на убийство.

Более половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, отметили, что стараются избегать конфликтов, учитывая, что соперник может быть пьян и вооружен.

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Метки:
тема - чп, происшествия, московский проспект, ножевое ранение
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