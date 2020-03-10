Российский боксер Петрос Ананян выиграл бой в Лас-Вегасе у пуэрториканца Субриэля Матиаса, который до сих пор оставался непобедимым. В 2019 году после боя с ним от травм умер боксер Максим Дадашев, и эту победу Петрос посвятил погибшему соотечественнику.

31-летний Петрос Ананян живет в Зеленограде и начинал свою спортивную карьеру здесь. В 2001 году он занимался у легенды советского бокса Евгения Горсткова. На любительском ринге у него было 250 побед из 300 боев. В профессиональный спорт в первой полусредней весовой категории он пришел четыре года назад. В 2017 году он стал чемпионом мира по версии IBF — Международной боксёрской федерации. Тренирует Петроса Вели Мамедов.

В 2017 году, когда Петрос взял титул чемпиона IBF в Испании, произошел скандал. Чемпионский пояс отобрали у оппонента Ананяна — действовавшего чемпиона Люка Джакона, и вручили победителю. Новый пояс сделать никто не позаботился. Представители побежденного испанца пришли после боя в раздевалку к Петросу и попросили вернуть пояс. Он отказался, ссылаясь на плохую организацию соревнований. Люк Джакон обратился в испанскую полицию и Ананяну пришлось вернуть ему пояс. Новый пояс россиянину так и не выслали и его получения он добивается через суд.