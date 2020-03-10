Зеленоградский боксер Петрос Ананян выиграл в Лас-Вегасе поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой он посвятил Максиму Дадашеву, умершему после поединка с Матиасом 10.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Российский боксер Петрос Ананян выиграл бой в Лас-Вегасе у пуэрториканца Субриэля Матиаса, который до сих пор оставался непобедимым. В 2019 году после боя с ним от травм умер боксер Максим Дадашев, и эту победу Петрос посвятил погибшему соотечественнику.

31-летний Петрос Ананян живет в Зеленограде и начинал свою спортивную карьеру здесь. В 2001 году он занимался у легенды советского бокса Евгения Горсткова. На любительском ринге у него было 250 побед из 300 боев. В профессиональный спорт в первой полусредней весовой категории он пришел четыре года назад. В 2017 году он стал чемпионом мира по версии IBF — Международной боксёрской федерации. Тренирует Петроса Вели Мамедов.

В 2017 году, когда Петрос взял титул чемпиона IBF в Испании, произошел скандал. Чемпионский пояс отобрали у оппонента Ананяна — действовавшего чемпиона Люка Джакона, и вручили победителю. Новый пояс сделать никто не позаботился. Представители побежденного испанца пришли после боя в раздевалку к Петросу и попросили вернуть пояс. Он отказался, ссылаясь на плохую организацию соревнований. Люк Джакон обратился в испанскую полицию и Ананяну пришлось вернуть ему пояс. Новый пояс россиянину так и не выслали и его получения он добивается через суд.

В поединке в Лас-Вегасе российский боксер был «андердогом» — это слабейший из двух противников. Он имел 14 побед, два поражения, две ничьи в профессиональном спорте. В то время как его соперник был нокаутером и имел 15 побед без единого поражения. Шансы на победу оценивались как 14 к 1. А тренер Вели Мамедов еще до боя сказал, что Петрос «сотрет его в порошок». «Но это не какая-то субъективная неприязнь к Матиасу, а мое желание, чтобы Петрос реализовал себя именно на зарубежном ринге так, как он мог бы себя реализовать», — сказал он каналу РЕН ТВ, по которому показывали этот бой.

В июле 2019 года противник Ананяна Субриэль Матиас в финальном поединке IBF отправил в нокаут перспективного российского боксера Максима Дадашева. После боя он попал в больницу с отеком мозга и умер 23 июля. Пуэрториканец выразил свои сожаления в твиттере: «Мне так жаль…»

Ананян сразу перешел на ближнюю дистанцию с Матиасом, на которой и прошел этот зрелищный бой. Ананян одерживал победу почти в каждом раунде, но с небольшим отрывом. В четвертом раунде Матиас почти нокаутировал его, но гонг не дал пуэрториканцу добить оппонента.

В финальном раунде Матиас после серии жестоких ударов Ананяна потерял равновесие и отправился в нокдаун, удержавшись на канатах. В итоге Ананян победил по результатам 10 раундов (95-94, 95-94 и 96-93). В боксе победу более слабого по ожиданиям спортсмена называют апсет. Тренер Вели Мамедов посчитал силу противника Петроса преувеличенной: «Не так он страшен, каким кажется. Он просто не встречал соперника подобного Ананяну».

Победу Ананян посвятил погибшему Максиму Дадашеву: «Ну что, друзья, я не могу не посветить этот бой моему товарищу по сборной команде Максиму Дадашеву и его семье! Для тебя мой друг!»

Метки:
спорт, бокс
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Массовые мероприятия запретили в Москве на месяц из-за коронавируса Новости
Документальный фильм «Волга. Россия от края до края» (и встреча со съемочной группой) — 16 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
У пересечения Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта снизят максимальную разрешенную скорость. Знаки поставят до конца марта Новости
Вор при побеге разбил стеклянную дверь в «Ашане» и скрылся Жизнь
Зеленоградский боксер Петрос Ананян выиграл в Лас-Вегасе поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой он посвятил Максиму Дадашеву, умершему после поединка с Матиасом Новости
Финал кубка Зеленограда по мини-футболу 12 марта: «Динамо» — «Селтик» Афиша
Крюково-Грузовое. Как жила и почему закрылась железнодорожная ветка в зеленоградском лесу. История её предка и фантазии о будущем Истории
Большинство читателей «Зеленоград.ру» ожидают подорожания товаров и услуг после падения курса рубля. Власти успокаивают их Новости
«Матерных слов не написано, значит нет преступления». Почему полиция отказывалась искать вандалов, которые разрисовали несколько домов, несмотря на фото и видео Истории
В детской поликлинике украли рюкзак с оборудованием для ребенка-диабетика. Злоумышленник оказался многодетным отцом Истории
Новые «лежачие полицейские» в 2020 году. Где и почему их установят Новости
Московские камеры помогут полиции искать преступников по татуировкам и походке. Почему это не всегда помогает и когда может навредить Истории
Жители 20 микрорайона пожаловались на бьющую в окна подсветку. Им отказали, потому что она «удовлетворяет эстетическую потребность в прекрасном» Истории
Мультиварка — друг человека, изготовление подарков, праздничные концерты, фабрика затей и ювелирный фестиваль — бесплатные мероприятия в ДК 7—9 марта Афиша
«Над чем работают астрофизики: 10 главных вопросов» — учёный-астрофизик Сергей Попов в лектории TopTalk Афиша
Три сценария властей Москвы для борьбы с коронавирусом. От профилактики до чрезвычайной ситуации Истории
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Гончарная мастерская «Гранат» в 4 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Яндекс.Такси» показал пассажирам их рейтинг. Это должно помочь выявлять хамов и агрессоров Новости
Объявлен конкурс на достройку платной дороги М-11 в объезд Твери Новости
Пешеход разобрал дорожное ограждение, лишь бы не идти к подземному переходу. Видео Жизнь
В 17-м микрорайоне достроили все жилые дома Новости
Режим повышенной готовности из-за коронавируса объявлен в Москве Новости
Пропал 55-летний Олег Черновский. Может нуждаться в помощи Новости
Начались суды над жителями корпуса 856, которых власти хотят выселить из дома. Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
Большой перерыв на утренних крюковских электричках сократить нельзя. Но на МЦД обещают уменьшить его в четыре раза. Возможно ли это? Новости
Власти решили бороться с водителями на тротуаре вдоль 15 и 16 микрорайонов. Но выбранный способ вряд ли поможет сам по себе Новости
Рубль резко подешевел - до 75 за доллар. Расскажите, как это скажется на вашей жизни Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру