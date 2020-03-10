Российский боксер Петрос Ананян выиграл бой в Лас-Вегасе у пуэрториканца Субриэля Матиаса, который до сих пор оставался непобедимым. В 2019 году после боя с ним от травм умер боксер Максим Дадашев, и эту победу Петрос посвятил погибшему соотечественнику.
31-летний Петрос Ананян живет в Зеленограде и начинал свою спортивную карьеру здесь. В 2001 году он занимался у легенды советского бокса Евгения Горсткова. На любительском ринге у него было 250 побед из 300 боев. В профессиональный спорт в первой полусредней весовой категории он пришел четыре года назад. В 2017 году он стал чемпионом мира по версии IBF — Международной боксёрской федерации. Тренирует Петроса Вели Мамедов.
В 2017 году, когда Петрос взял титул чемпиона IBF в Испании, произошел скандал. Чемпионский пояс отобрали у оппонента Ананяна — действовавшего чемпиона Люка Джакона, и вручили победителю. Новый пояс сделать никто не позаботился. Представители побежденного испанца пришли после боя в раздевалку к Петросу и попросили вернуть пояс. Он отказался, ссылаясь на плохую организацию соревнований. Люк Джакон обратился в испанскую полицию и Ананяну пришлось вернуть ему пояс. Новый пояс россиянину так и не выслали и его получения он добивается через суд.
В поединке в Лас-Вегасе российский боксер был «андердогом» — это слабейший из двух противников. Он имел 14 побед, два поражения, две ничьи в профессиональном спорте. В то время как его соперник был нокаутером и имел 15 побед без единого поражения. Шансы на победу оценивались как 14 к 1. А тренер Вели Мамедов еще до боя сказал, что Петрос «сотрет его в порошок». «Но это не какая-то субъективная неприязнь к Матиасу, а мое желание, чтобы Петрос реализовал себя именно на зарубежном ринге так, как он мог бы себя реализовать», — сказал он каналу РЕН ТВ, по которому показывали этот бой.
В июле 2019 года противник Ананяна Субриэль Матиас в финальном поединке IBF отправил в нокаут перспективного российского боксера Максима Дадашева. После боя он попал в больницу с отеком мозга и умер 23 июля. Пуэрториканец выразил свои сожаления в твиттере: «Мне так жаль…»
I am so sorry...— Subriel Matias (@SubrielMatias) July 24, 2019
Ананян сразу перешел на ближнюю дистанцию с Матиасом, на которой и прошел этот зрелищный бой. Ананян одерживал победу почти в каждом раунде, но с небольшим отрывом. В четвертом раунде Матиас почти нокаутировал его, но гонг не дал пуэрториканцу добить оппонента.
В финальном раунде Матиас после серии жестоких ударов Ананяна потерял равновесие и отправился в нокдаун, удержавшись на канатах. В итоге Ананян победил по результатам 10 раундов (95-94, 95-94 и 96-93). В боксе победу более слабого по ожиданиям спортсмена называют апсет. Тренер Вели Мамедов посчитал силу противника Петроса преувеличенной: «Не так он страшен, каким кажется. Он просто не встречал соперника подобного Ананяну».
Победу Ананян посвятил погибшему Максиму Дадашеву: «Ну что, друзья, я не могу не посветить этот бой моему товарищу по сборной команде Максиму Дадашеву и его семье! Для тебя мой друг!»
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Ну что друзья я не могу не посветить этот бой моему товарищу по сборной команде Максиму Дадашеву и его семье! Для тебя мой друг! Так же большое спасибо моей команде.Well, my friends, I cannot help but dedicate this fight to my teammate Maxim Dadashev and his family! For you my friend! Also many thanks to my team???????????????????????? @melamedveli @martinezboxinghouston @fightclub_lionheart @green_fitness_club #petrosboxibg #ananyansteam #armenianpower #fightclub_lionheard