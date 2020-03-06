Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снижается третью неделю подряд 06.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве улучшается на протяжении по меньшей мере трех недель. Это следует из еженедельных отчётов Роспотребнадзора с 10 февраля по 1 марта.

В первые пять недель 2020 года заболеваемость в Москве росла, но к 16 февраля число заболевших снизилось на 8%, в следующую неделю — на 18%, а к началу марта — на 6,3%.

Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу так и не был превышен во всех возрастных группах. На прошлой неделе уровень заболеваемости был ниже порога в среднем на 34%, а среди детей от трех лет ещё ниже.

Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60% населения города: привито почти 7,5 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона детей.

В конце января — начале февраля десятки классов и детсадовских групп в зеленоградских школах были закрыты на карантин из-за того, что в них заболели более 20% детей. Через неделю в большинстве случаев карантин снимали. Тогда департамент образования специально подчеркивал, что эти меры не связаны с коронавирусом.

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А через месяц, с 27 февраля в зеленоградских школах и садах детей с симптомами простуды начали изолировать или отправлять домой. И хотя одновременно объявили об ограничениях, связанных с коронавирусом, причиной необычно жестких мер для школ назвали рост заболеваемости ОРВИ. При этом заболеваемость ОРВИ уже давно падала. Вероятно, в департаменте образование решили скрыть истинную причину ограничений, чтобы не поднимать панику.

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Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, поддержали меры московских властей по ограничению пребывания детей в школах.

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Метки:
медицина, грипп, эпидемия, орви, коронавирус, роспотребнадзор
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