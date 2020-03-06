В первые пять недель 2020 года заболеваемость в Москве росла, но к 16 февраля число заболевших снизилось на 8%, в следующую неделю — на 18%, а к началу марта — на 6,3%.

Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу так и не был превышен во всех возрастных группах. На прошлой неделе уровень заболеваемости был ниже порога в среднем на 34%, а среди детей от трех лет ещё ниже.

Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60% населения города: привито почти 7,5 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона детей.

В конце января — начале февраля десятки классов и детсадовских групп в зеленоградских школах были закрыты на карантин из-за того, что в них заболели более 20% детей. Через неделю в большинстве случаев карантин снимали. Тогда департамент образования специально подчеркивал, что эти меры не связаны с коронавирусом.