В декабре профлист поменяли на сетку Рабица на мусорной площадке у корпуса 1606. В конце августа здесь сбили семилетнего ребенка, когда он переходил дорогу — местный проезд.

Стенку заменили после поручения управам обследовать дворы по ряду адресов — в частности, там, где были дорожные происшествия с детьми и подростками. Теперь решено заменить стенку мусорной площадки на сетчатую у корпуса 906. В апреле прошлого года здесь сбили 8-летнего мальчика-пешехода, в декабре — взрослого велосипедиста. Поменять стенку ограждения должны до 20 августа.

В ноябре у корпуса 1619 автомобиль сбил женщину, которая несла на руках трехлетнего ребенка в детский сад. Во дворе дома — тоже контейнерная площадка со сплошным ограждением, которая стоит прямо на тротуаре.