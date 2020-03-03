На мусорных площадках во дворах меняют профлисты на сетку Рабица. Так водители будут лучше видеть пешеходов 03.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Анализируя ДТП с пострадавшими, префектура пришла к выводу, что нужно менять боковые стенки ограждений мусорных площадок со сплошных на сетчатые. Не везде, а там, где из-за этих ограждений водители не видят пешеходов, которые переходят в этот момент дорогу. Иногда ограждения «мусорок» перекрывают и тротуар.

В декабре профлист поменяли на сетку Рабица на мусорной площадке у корпуса 1606. В конце августа здесь сбили семилетнего ребенка, когда он переходил дорогу — местный проезд.

Стенку заменили после поручения управам обследовать дворы по ряду адресов — в частности, там, где были дорожные происшествия с детьми и подростками. Теперь решено заменить стенку мусорной площадки на сетчатую у корпуса 906. В апреле прошлого года здесь сбили 8-летнего мальчика-пешехода, в декабре — взрослого велосипедиста. Поменять стенку ограждения должны до 20 августа.

В ноябре у корпуса 1619 автомобиль сбил женщину, которая несла на руках трехлетнего ребенка в детский сад. Во дворе дома — тоже контейнерная площадка со сплошным ограждением, которая стоит прямо на тротуаре.

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Уже два года как в Зеленограде постепенно заменяют ограждения контейнерных площадок на кирпичные. Если и они будут мешать обзору водителей и безопасности пешеходов, то так просто сплошную кирпичную стену на прозрачную не заменишь.

Есть ли в вашем дворе места, где водители и пешеходы плохо видят друг друга?
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Метки:
безопасность дорожного движения, контейнерные площадки для мусора
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