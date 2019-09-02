Накануне 1 сентября во внутреннем проезде автомобиль сбил семилетнего ребенка, переходившего дорогу.

Водитель на Hyundai Solaris двигался вдоль корпуса 1606 от Панфиловского проспекта в сторону 1607. Ребенок появился справа от автомобиля, и водитель не успел остановиться. Ребенка увезли на «скорой помощи» в детский травмпункт. По факту ДТП ведется расследование, сообщили в полиции. Тяжесть травм не сообщается.

Многие дети только вернулись в город после каникул, и водителям нужно быть осторожнее, напоминает ГИБДД. Заметив ребенка даже на тротуаре, будьте готовы к его неожиданным действиям — не пытайтесь объехать его, а лучше притормозите. Если надо — вообще остановитесь.