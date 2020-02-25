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В городских автобусах отключат бесплатный интернет. Потом вернут, но не на зеленоградские маршруты 25.02.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 марта на несколько месяцев отключат бесплатный беспроводной интернет в московском наземном транспорте. Причина: качество неудовлетворительное, а пассажиры пользуются в основном мобильным интернетом. «Мосгортранс» будет его обновлять, но на зеленоградские маршруты он пока не вернётся.

«Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. Wi-Fi в наземном транспорте менее востребован, чем, к примеру, в метро, — пассажиры больше пользуются мобильным интернетом, — сказал директор по информационным технологиям ГУП „Мосгортранс“ Павел Кровяков. — Мы проведем опрос, учтем пожелания наших пользователей и составим новое техническое задание на услугу — чтобы она отвечала самым строгим современным стандартам».

Как именно будут опрашивать пассажиров, не уточнил. Планируется вернуть обновленный wi-fi во втором полугодии этого года, но пока только на длинные магистральные автобусные маршруты из отдаленных районов в центр Москвы — зеленоградских среди них нет.

Wi-fi появился в городских автобусах в 2016 году, конкурс на оснащение и доступ к беспроводному интернету выиграла «дочка» «МегаФона» NetByNet. Стоимость контракта составила 402 миллиона рублей, и по договору оператор должен предоставлять wi-fi до 1 декабря 2020 года. Но по мнению «Мосгортранса» каччество услуги неудовлетворительно.

В прошлом году «Мосгортранс» направил NetByNet письмо, где перечислялись недостатки в работе wi-fi в наземном транспорта: работает медленно или не работает вообще. Входящая и исходящая скорость на абонента ниже предусмотренных 256 Кбит/с, а в 40% случаев общая скорость на салон транспортного средства ниже заявленных 10 Мбит/с.

NetByNet с этими претензиями не согласился, сообщили «Ведомостей». Более того, представитель провайдера утверждал, что это самый быстрый wi-fi в наземном транспорте крупнейших городов России и столиц мира — «можно без задержек смотреть видео онлайн в формате FullHD всем автобусом».

«Мы с пониманием отнеслись к решению „Мосгортранса“ приостановить предоставление услуг бесплатного wi-fi в наземном городском транспорте и желание партнера проанализировать телекоммуникационную среду столицы, — сказал „Зеленоград.ру“ гендиректор NetByNet Андрей Батанов. — На данный момент наземная и подземная (метрополитен) Москва полностью оснащены высококачественной сетью мобильного интернета, его пользование растёт из года в год. В этом контексте роль городского wi-fi действительно стоит переосмыслить».

Ботанов подчеркнул, что все свои обязательства по контракту с «Мосгортрансом» исполнены, услуги предоставлены в полном объеме. «Мы оснастили городской наземный транспорт необходимым оборудованием и развернули wi-fi сеть с использованием технологий 3G и LTE. Средняя ширина канала на пользователя превышала зафиксированный в договоре диапазон 256 Кбит/с — 10 Мбит/c и составляла 13,9 Мбит/с. Только в 2019 году пассажиры воспользовались услугой 1,7 млрд раз. За это время передано более 651 Тб данных».

До автобусов wi-fi появился на остановках. Ещё в 2011 году бесплатный интернет был в автобусе 400К — тогда он ходил от Зеленограда до метро «Митино». Это был пилотный проект — услугу тестировали МТС, «Билайн» и «Мегафон». К началу 2012 года интернет появился и в 400-м «поостановочном». В том же году интернет в 400-х маршрутах пропал, и операторы сотовой связи не проявляли интереса к этому проекту — до объявления «Мосгортрансом» крупного тендера в 2015 году.

Wi-fi в метро тоже собираются модернизировать до конца года — провайдер MaximaTelecom обещает это пользователям. «Ширина канала вырастет в 2-3 раза на всех линиях московского метро, скорости хватит всем даже в час пик». Пассажиры чаще всего жалуются на разрыв соединения, медленный интернет, обилие рекламы и непрошеные платные подписки. Беспроводной интернет в метро, наземном транспорте, на МЦК объединен в сеть Mt_free.

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Метки:
общественный транспорт, бесплатный wi-fi
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Обсуждение
qwerty adaddd
14 часов назад
Про какую скорость они там говорят? Ютуб в SD качестве коекак тянет!
Kill Digit
13 часов назад
Странная логика у чиновников, сначала отключить, а потом опрос провести.
А их светлую голову не посещала мысль, что опрос можно провести прямо на сетях, так сказать реальным пользователям услуги путём вывода соответствующей формы при активации входа...
Майкл Маерс
12 часов назад
Да этот бесплатный интернет в автобусах даже Яндекс карты не тянет.Ты из Зеленограда до Ховрино доедешь быстрей чем эта связь определит твоё местоположение.
Валерий Гусев
12 часов назад
В Зеленограде wi-fi и сейчас доступен только на старых автобусах "ЛиАЗ-5292", в новых "НефАЗ" его так и не подключили. Но я бы не сказал, что он какого-то критично низкого качества - соцсети и информационные сайты открываются вполне нормально.
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