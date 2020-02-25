«Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. Wi-Fi в наземном транспорте менее востребован, чем, к примеру, в метро, — пассажиры больше пользуются мобильным интернетом, — сказал директор по информационным технологиям ГУП „Мосгортранс“ Павел Кровяков. — Мы проведем опрос, учтем пожелания наших пользователей и составим новое техническое задание на услугу — чтобы она отвечала самым строгим современным стандартам».

Как именно будут опрашивать пассажиров, не уточнил. Планируется вернуть обновленный wi-fi во втором полугодии этого года, но пока только на длинные магистральные автобусные маршруты из отдаленных районов в центр Москвы — зеленоградских среди них нет.

Wi-fi появился в городских автобусах в 2016 году, конкурс на оснащение и доступ к беспроводному интернету выиграла «дочка» «МегаФона» NetByNet. Стоимость контракта составила 402 миллиона рублей, и по договору оператор должен предоставлять wi-fi до 1 декабря 2020 года. Но по мнению «Мосгортранса» каччество услуги неудовлетворительно.

В прошлом году «Мосгортранс» направил NetByNet письмо, где перечислялись недостатки в работе wi-fi в наземном транспорта: работает медленно или не работает вообще. Входящая и исходящая скорость на абонента ниже предусмотренных 256 Кбит/с, а в 40% случаев общая скорость на салон транспортного средства ниже заявленных 10 Мбит/с.

NetByNet с этими претензиями не согласился, сообщили «Ведомостей». Более того, представитель провайдера утверждал, что это самый быстрый wi-fi в наземном транспорте крупнейших городов России и столиц мира — «можно без задержек смотреть видео онлайн в формате FullHD всем автобусом».

«Мы с пониманием отнеслись к решению „Мосгортранса“ приостановить предоставление услуг бесплатного wi-fi в наземном городском транспорте и желание партнера проанализировать телекоммуникационную среду столицы, — сказал „Зеленоград.ру“ гендиректор NetByNet Андрей Батанов. — На данный момент наземная и подземная (метрополитен) Москва полностью оснащены высококачественной сетью мобильного интернета, его пользование растёт из года в год. В этом контексте роль городского wi-fi действительно стоит переосмыслить».

Ботанов подчеркнул, что все свои обязательства по контракту с «Мосгортрансом» исполнены, услуги предоставлены в полном объеме. «Мы оснастили городской наземный транспорт необходимым оборудованием и развернули wi-fi сеть с использованием технологий 3G и LTE. Средняя ширина канала на пользователя превышала зафиксированный в договоре диапазон 256 Кбит/с — 10 Мбит/c и составляла 13,9 Мбит/с. Только в 2019 году пассажиры воспользовались услугой 1,7 млрд раз. За это время передано более 651 Тб данных».

До автобусов wi-fi появился на остановках. Ещё в 2011 году бесплатный интернет был в автобусе 400К — тогда он ходил от Зеленограда до метро «Митино». Это был пилотный проект — услугу тестировали МТС, «Билайн» и «Мегафон». К началу 2012 года интернет появился и в 400-м «поостановочном». В том же году интернет в 400-х маршрутах пропал, и операторы сотовой связи не проявляли интереса к этому проекту — до объявления «Мосгортрансом» крупного тендера в 2015 году.

Wi-fi в метро тоже собираются модернизировать до конца года — провайдер MaximaTelecom обещает это пользователям. «Ширина канала вырастет в 2-3 раза на всех линиях московского метро, скорости хватит всем даже в час пик». Пассажиры чаще всего жалуются на разрыв соединения, медленный интернет, обилие рекламы и непрошеные платные подписки. Беспроводной интернет в метро, наземном транспорте, на МЦК объединен в сеть Mt_free.