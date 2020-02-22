Ухудшение погоды предсказывают синоптики на праздничные выходные с 22 по 24 февраля. Будет пасмурно и сыро. Плюс с часа дня субботы до часа дня понедельника действует предупреждение о сильном ветре, порывами до 14—17 метров в секунду.

По ночам в эти двое суток температура воздуха около нуля, хотя с 22-го на 23-е может быть теплее на пару градусов, но не по ощущениям: будет казаться, словно на улице минус семь. Днём в субботу — до трёх-четырёх градусов тепла, в воскресенье и понедельник — не выше двух со знаком плюс. По ощущениям — минус три-четыре.

Усиления ветра стоит ожидать к вечеру субботы, а вместе с ним и осадков в виде дождя со снегом. Небольшие осадки с перерывами будут идти в Зеленограде всё воскресенье и понедельник, как показывает сервис «Яндекс.Погода».