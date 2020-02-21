«Форд Фокус» вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом «Форд Транзит». В результате аварии пострадали два человека, находившихся в легковушке. С места ДТП их увезли на «скорой».

Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от спорткомплеса «Орбита» на Озёрной аллее около половины второго ночи в пятницу, 21 февраля. Выясняем подробности.