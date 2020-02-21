Лобовое столкновение на Озёрной аллее устроил пьяный автоинспектор. Он и его пассажир попали в реанимацию 21.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Водитель и пассажир «Форда Фокуса» попали в реанимацию после лобового столкновения с микроавтобусом «Форд Транзит». Ранее мы рассказывали, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу. Инцидент произошёл на Озёрной аллее в ночь на пятницу, 21 февраля. Выяснили подробности.

Вызов в экстренные службы о дорожно-транспортном происшествии поступил 01:35. Спасатели были на месте уже через пять минут, но их помощь не потребовалась. Оба пострадавших уже находились в «скорой».

По предварительным данным, водитель «Форда Фокуса» не справился с управлением. Стало известно, что за рулём находился в свободное от службы время лейтенант полиции, работающий в ГИБДД Зеленограда. В момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. По результатам служебной проверки офицера уволят из органов по отрицательным мотивам. Его руководителей уже привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили «Зеленоград.ру» в главном управлении МВД по Москве.

Оба молодых человека, лейтенант и его пассажир, поступили в больницу в тяжелом состоянии. Их сразу отправили в реанимацию, обследовали и стабилизировали состояние. Одного уже перевели из реанимации в отделение травматологии, где он проходит лечение. Второго прооперировали, но он остается в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ и интенсивной терапии.

Водитель микроавтобуса не пострадал.

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Метки:
дтп, алкогольное опьянение, тема - чп, происшествия, озерная аллея
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