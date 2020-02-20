Водитель за рулем «Хёндэ Соната» въехал в автобус 400Э, после чего врезался в опору уличного освещения и повалил столб. Мужчина пытался обогнать 400-й автобус и другой автомобиль, перестроился из левой полосы в правую и оказался зажат между автобусом и парковкой. Он проехал несколько метров борт о борт с автобусом, следом его выбросило на тротуар, где и произошло столкновение с мачтой городского освещения. Попутно 32-летний водитель на «Сонате» задел несколько бетонных ограждений и автомобили «Тойота» и «Лексус».

По свидетельствам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Источники в автоинспекции сообщили, что «у водителя выявлено более 1 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», пишет сообщество «ЗелАО AUTO | Зеленоград» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 15:30 в четверг, 20 февраля, на Центральном проспекте рядом с остановкой «Магазин „Океан“».

"В автобусе разбиты внутренние стеклянные перегородки — возможно, пассажирами. Водитель легковушки в шоке общался с сотрудником ГИБДД. Все живы" , — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец.

На место прибыла бригада «скорой», но медицинская помощь никому не потребовалась. В ГИБДД «Зеленоград.ру» сообщили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Затруднения движения в районе ДТП не наблюдалось.