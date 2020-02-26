Межевание, в частности, позволяет рассчитать размер придомовых участков и территорий общего пользования. Собственники могут огородить придомовую территорию или поставить шлагбаум во дворе — но только когда земельный участок, на котором стоит дом, сформирован и поставлен на кадастровый учет. А для этого он должен быть размежеван. На земельные участки под домами часто устанавливают сервитут — право ограниченного пользования другими лицами, когда через участок нужен проход или проезд. Например, это пешеходная дорожка к соседнему дому, школе, поликлинике, остановке общественного транспорта.

В новом проекте (скачать в .pdf) предлагается изменить границы земельных участков, на которых стоят корпуса 829, 838, 846, 845, 843, 834А,Б,В, 848, 826. Это значит, что площади участков надо увеличить или уменьшить в соответствии с нормативами. Это касается, в частности, трех старых 12-этажек на Крюковской площади (834-х корпусов), соседнего нового дома (корпус 829) и двух башен возле «старого моста», построенных в 2014 году. О каких-либо новых строительных планах в проекте не сообщается. В старом проекте межевания предлагалось выделить в этой части микрорайона 55 участков, в новом — 73.