Объявлены публичные слушания проекта межевания 8-го микрорайона. Прежний не устроил московские власти, но за это время построили несколько многоэтажных зданий 26.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Межевание части района — между «старым» мостом, железной дорогой, Солнечной аллеей и Крюковской площадью — обсуждали шесть лет назад. Но утвержденный префектурой проект отчего-то не устроил правительство Москвы, и теперь надо обсуждать с жителями новый. Это последний в «старом» городе неразмежеванный жилой квартал.

Межевание, в частности, позволяет рассчитать размер придомовых участков и территорий общего пользования. Собственники могут огородить придомовую территорию или поставить шлагбаум во дворе — но только когда земельный участок, на котором стоит дом, сформирован и поставлен на кадастровый учет. А для этого он должен быть размежеван. На земельные участки под домами часто устанавливают сервитут — право ограниченного пользования другими лицами, когда через участок нужен проход или проезд. Например, это пешеходная дорожка к соседнему дому, школе, поликлинике, остановке общественного транспорта.

В новом проекте (скачать в .pdf) предлагается изменить границы земельных участков, на которых стоят корпуса 829, 838, 846, 845, 843, 834А,Б,В, 848, 826. Это значит, что площади участков надо увеличить или уменьшить в соответствии с нормативами. Это касается, в частности, трех старых 12-этажек на Крюковской площади (834-х корпусов), соседнего нового дома (корпус 829) и двух башен возле «старого моста», построенных в 2014 году. О каких-либо новых строительных планах в проекте не сообщается. В старом проекте межевания предлагалось выделить в этой части микрорайона 55 участков, в новом — 73.

Слушания (своеобразные — об этом ниже) проекта межевания этой части 8-го микрорайона проходили в 2014 году и были утверждены префектурой — окружной градостроительной комиссией. Но затем департамент городского имущества не утвердил этот проект из-за ряда технических замечаний и «формирования подходов» — это заняло больше трех лет, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Это единственная жилая территория в Зеленограде без утвержденного проекта межевания.

От обсуждения межевания части 8-го микрорайона 2014 года осталось только заключение: приняли участие 28 человек, из них 22 жителя района Старое Крюково, пять работающих в районе, один районный депутат. 18 человек оставили запись в книге учета посетителей: «С проектом согласен». Собрание же участников слушаний почему-то проходило не отдельным мероприятием, как обычно, а на встрече главы управы с жителями. Проект у присутствующих интереса не вызвал.

Материалы нового проекта межевания можно увидеть на сайте района Старое Крюково и в одноименной управе в корпусе 830 — по будням с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), пятница с 8:00 до 12:00, выходные — с 10:00 до 15:00. Собрание участников публичных слушаний состоится 5 марта в 19:00 там же, в управе.

Метки:
публичные слушания, градостроительное межевание, 8 микрорайон
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