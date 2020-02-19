23 февраля в парке Победы прогремит артиллерийский салют 19.02.2020 ZELENOGRAD.RU

День защитника Отечества 23 февраля отметят красочным салютом — как обычно, его запустят в парке Победы. Уже днём на Центральной площади будут дежурить сотрудники полиции. Возможно, с площади эвакуируют машины. Начало салюта в 21:00.

Салютные установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Программное обеспечение позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать его красочным и интересным.

Сотрудники МЧС будут дежурить в парке Победы до и после салюта, а полицейские появятся ещё раньше на Центральной площади — в 17:00 в ДК начнется праздничный концерт для приглашенных. Обычно полиция дежурит во время этого мероприятия и возле ДК, и на площади, и в парке. Официально об эвакуации машин с Центральной площади и ограничении движения транспорта во время салюта пока не объявляли, но это обычная практика в праздники.

Накануне, 21 февраля, с 10:45 до 12:00 представители зеленоградской администрации и ветеранов будут возлагать цветы к памятникам войны — в парке Победы, у станции в Крюково, в районе Крюково и к «Штыкам» на Ленинградском шоссе. Во время проезда колонны по городе возможно кратковременное ограничение движения транспорта.

В России этот праздник отмечают с 23 февраля 1922 года, в честь создания Красной армии. До 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993-го — Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002-го года 23 февраля — выходной день. В этом году он приходится на воскресенье.

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Метки:
салюты и фейерверки, 23 февраля
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