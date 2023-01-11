Оглушительный салют встревожил три района старого города. Надо что-то делать с шумной пиротехникой — так считает большинство зеленоградцев 11.01.2023 ZELENOGRAD.RU

«Слышу взрывы», «как из пушки», «хлопки», «работа ПВО», «на салют не похоже» — так описывали наши читатели громкие звуки, которые услышали в старом городе во вторник около 22:45. Канонаду было слышно во 2, 3, 4 и 12-м микрорайонах.

Наконец, в чате 4-го микрорайона Юлия написала, что это всё-таки был салют — она видела его из окна.

«Вообще за такой салют очень хочется… ну чтобы хотя бы оштрафовали», — мягко высказал общее мнение Евгений

Надо что-то делать с шумной пиротехникой — так считает большинство (73%) читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в недавнем опросе:

  • из них 38% считают, что надо просто запретить продажу шумных фейерверков, оставив только относительно тихую пиротехнику: различные фонтаны, водопады, огненные колеса, цветные дымы, которая не взрываются, а максимум шипит
  • другие 38% считают, что в первую очередь надо сделать больше площадок для запуска фейерверков вдалеке от домов
  • а 33% считают, что самое эффективное — добиваться наказания за шум в неположенное время или за запуск салютов в неположенном месте

В этом опросе в телеграме и вконтакте приняли участия более 1600 человек.

При этом число людей, запускающих фейерверки в новогоднюю ночь, снизилось вдвое. Это показали результаты другого опроса, проведенного перед праздниками. Только 9% опрошенных ответили, что будут запускать фейерверки в этом году, как и раньше. А 10% сказали, что раньше запускали фейерверки, но в этом году не будут этого делать. Причина отказа от фейерверков неизвестна — об этом мы не спрашивали. Возможно, у одних нет праздничного настроение на фоне событий на Украине; а другие могут экономить — пиротехника подорожала примерно на 20%. Не запускали раньше и не планировали запускать фейерверки сейчас 79% опрошенных. Если прибавить к ним отказавшихся от пиротехники в этом году, получается, что фейерверки запускает примерно каждый десятый зеленоградец.

Это небольшое число любители фейерверков создаёт большие неудобства для остальных. Дети и взрослые не высыпаются, могут испытывать стресс люди с расстройствами аутического спектра и с посттравматическим стрессовым расстройством (которых среди нас будет, вероятно, всё больше), страдают домашние и дикие животные.

Места, где разрешено запускать фейерверки, выбирают, похоже, из соображений пожарной безопасности, а не спокойствия шума. Например, официальные площадки в 9, 23-м микрорайонах, а также в Андреевке находятся рядом с жилыми домами. Но многие и не идут на эти площадки, предпочитая запускать фейерверки поближе к дому — во дворах и парках.

Полиция и МЧС, несмотря на эти явные нарушения, бездействуют. Московский закон о тишине не выполняется даже в обычное время, не говоря уж о новогодней ночи.

Редакция «Зеленоград.ру» направит результаты этих опросов нашим депутатам в Мосгордуме и Госдуме для возможного принятия изменений на законодательном уровне.

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Метки:
шум и закон о тишине, салюты и фейерверки
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