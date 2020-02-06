Если у вас есть вопросы по работе вашей управляющей компании «Жилищник», то вы можете задать их лично. Встречи с руководством УК проходят по районам:

6 февраля в 18:00 в корпусе 311 с жителями района Савелки;

11 февраля в 18:00 в корпусе 830 с жителями района Старое Крюково;

13 февраля в 18:00 в корпусе 1123 с жителями района Силино;

25 февраля в 18:00 в корпусе 1444 с жителями района Крюково.

А встреча с жителями Матушкино уже прошла во вторник — за день до того, как о ней объявила префектура. Обсуждали долги по квартплате, пожарную безопасность, перепланировки и раздельный сбор мусора, а также отвечали на вопросы.