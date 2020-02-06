«Жилищник» объявил о проведении встреч с жителями. Одна прошла ещё до анонса 06.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Если у вас есть вопросы по работе вашей управляющей компании «Жилищник», то вы можете задать их лично. Встречи с руководством УК проходят по районам:

  • 6 февраля в 18:00 в корпусе 311 с жителями района Савелки;
  • 11 февраля в 18:00 в корпусе 830 с жителями района Старое Крюково;
  • 13 февраля в 18:00 в корпусе 1123 с жителями района Силино;
  • 25 февраля в 18:00 в корпусе 1444 с жителями района Крюково.

А встреча с жителями Матушкино уже прошла во вторник — за день до того, как о ней объявила префектура. Обсуждали долги по квартплате, пожарную безопасность, перепланировки и раздельный сбор мусора, а также отвечали на вопросы.

Будут ли эти встречи повторять, неизвестно.

Нравится ли вам такой способ общения с «Жилищником»?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 31 человек
Метки:
встреча с жителями, управляющие компании жкх, гущин антон, Жилищник района Крюково
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Активисты заставили уехать строительную технику с места, где собираются строить комплекс по переработке отходов. Кто их туда послал, рабочие не сказали Новости
Детский фестиваль «Игровая галерея» — четыре игротеки одновременно. 22 и 23 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
«Жилищник» объявил о проведении встреч с жителями. Одна прошла ещё до анонса Новости
Конно-спортивный клуб «Альтис» приглашает на занятия детей и взрослых Партнерский материал
Массовые соревнования «Лыжня России — 2020» перенесли на 22 февраля из-за теплой зимы Афиша
Ловцы бездомных собак подстрелили человека на Заводской улице. Он подкармливал пса, и тот прибежал к нему во время отлова Новости
В МИЭТе снимают сериал «Мисс полиция». Это комедия о заведующей столовой, которая мечтает служить в полиции (фото) Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» Афиша
Что построили и что еще строят в Зеленограде. Обзор по итогам 2019 года Истории
Пожилой зеленоградец приглашал в гости детей и обнажался. Что должны знать дети и родители, чтобы избежать такой ситуации Истории
Пешехода сбили на «зебре» через улицу Гоголя Новости
«Как справиться с проблемами школьников» — психолог Катерина Мурашова в лектории TopTalk Афиша
Жители дома у Чёрного озера закроют свой двор от чужих машин Новости
Жители 17-го микрорайона всё-таки добились постройки многоуровневого паркинга. Раньше им отказывали, ссылаясь на отсутствие спроса Новости
Детская хореографическая школа «Фуэте» — что внутри? Партнерский материал
Долги по ЖКХ предложили передать коллекторам. Параллельно готовится закон о запрете коллекторской деятельности в России Новости
После развода бывшего супруга могут обязать вкладываться в жилье для ребенка. Приняты поправки в Семейный кодекс Новости
Хоровой коллектив «Дикое Поле» выступил в Польше на фестивале народной песни. И даже спели колядки на польском (видео) Новости
Фестиваль «Песок»: Animal Джаz, Ермак, Петля пристрастия, Смех, ПТВП, Гудтаймс, Anacondaz, Таймсквер, Lascala, Purgen, Кирпичи Афиша
Офисное здание незаконно строят в районе Крюково. На этом участке власти уже десять лет находят и сносят самострой Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру