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Если у вас есть вопросы по работе вашей управляющей компании «Жилищник», то вы можете задать их лично. Встречи с руководством УК проходят по районам:
А встреча с жителями Матушкино уже прошла во вторник — за день до того, как о ней объявила префектура. Обсуждали долги по квартплате, пожарную безопасность, перепланировки и раздельный сбор мусора, а также отвечали на вопросы.
Будут ли эти встречи повторять, неизвестно.