Эпизод нового сериала «Мисс полиция» отсняли в главном корпусе МИЭТа и на площади перед ним. Съемки продолжатся в вузе 16 февраля. Также съемки прошли и запланированы на Центральном проспекте и в здании УВД. Это будет лирическая комедия.

Телесериал снимает компания «Мангос фильм» по заказу телеканала «Россия-1». Главная героиня — заведующая столовой в отделении полиции, но мечтает сама служить в полиции. По сюжету, действие происходит в городе Алексеевске — МИЭТ в фильме станет мэрией этого города. Режиссер сериала — Сергей Быстрицкий, в главной роли — актриса и модель Ульяна Леонова, до того снимавшаяся в основном в эпизодах.