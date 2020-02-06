В МИЭТе снимают сериал «Мисс полиция». Это комедия о заведующей столовой, которая мечтает служить в полиции (фото) 06.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Эпизод нового сериала «Мисс полиция» отсняли в главном корпусе МИЭТа и на площади перед ним. Съемки продолжатся в вузе 16 февраля. Также съемки прошли и запланированы на Центральном проспекте и в здании УВД. Это будет лирическая комедия.

Телесериал снимает компания «Мангос фильм» по заказу телеканала «Россия-1». Главная героиня — заведующая столовой в отделении полиции, но мечтает сама служить в полиции. По сюжету, действие происходит в городе Алексеевске — МИЭТ в фильме станет мэрией этого города. Режиссер сериала — Сергей Быстрицкий, в главной роли — актриса и модель Ульяна Леонова, до того снимавшаяся в основном в эпизодах.

В прошлом году в прокат вышел фантастический триллер «Аванпост», снимавшийся в Зеленограде. В прошлом году по заказу Первого канала выпущен (в интернете есть, по ТВ пока не показывали) сериал «Магомаев», где тоже фигурируют виды Зеленограда — префектура, ДК, Центральная площадь. Во «Флейте» и зеленоградской пожарной части снимали эпизоды фильма о Чернобыле, режиссером которого выступил Данила Козловский.

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Выбор Зеленограда в качестве места для съемок киношники объясняют несколькими причинами. Во-первых, здесь сохранилась оригинальная советская архитектура 1960-80-х годов (снимают чаще в «старом» городе). Во-вторых, московские здания более узнаваемые. В-третьих, искать натуру далеко от Москвы — значит, удорожать производство кино.

Метки:
кино, миэт
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В МИЭТе снимают сериал «Мисс полиция». Это комедия о заведующей столовой, которая мечтает служить в полиции (фото) Новости
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