Актёр и режиссёр Данила Козловский снимет фильм о подвиге ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Съемки запланированы на улицах Зеленограда, на «недействующей теплоэлектростанции» и в других зеленоградских местах.

Об этом сообщила московская кинокомиссия, содействующая организации киносъемок в столице. Проект был представлен в Фонде кино. Продюсер Александр Роднянский сказал, что в течении двух лет создатели картины будут обращаться за поддержкой к Фонду в силу её очевидной масштабности и значимости. Продюсер отметил, что «удивительным образом у нас не было картины, всерьёз рассказывающей о событиях Чернобыля».

В продюсерской компании «Нон-Стоп Продакшн», занимающейся производством фильма, не сообщили, когда и где будут вестись съемки в Зеленограде. Одно из подходящих мест — обширные развалины Центра информатики и электроники напротив 20-го микрорайона. Территория сдана в аренду частной компании под строительство производственно-торгового комплекса. Но пока там активной деятельности не наблюдается.

Фильм будет правдивый, визуально впечатляющий, аттракционный, будут воспроизведены горящая станция и затопленные помещения внутри станции. Рабочие названия фильма — ««Когда падали аисты», «Опасная вода», «Чернобыль». Съемки пока в подготовительном периоде, группа побывала на нескольких атомных электростанциях, в том числе на Курской АЭС — возможно, съемки пройдут и там. А внутренние затопленные помещения будут строить в прямом смысле слова — рыть котлованы. Припять — покинутый после аварии город в Чернобыльской зоне отчуждения — для съемок не рассматривают, это сейчас своеобразный мемориал. Припять, как сказал Роднянский, соберут в фильме из нескольких городов. Упомянут был только город Курчатов.