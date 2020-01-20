Сама Метлина не уточнила, какую статью она имела в виду, но добавила, что перед вызовом психиатрической службы жителям надо связаться с социальными службами. А представители психиатрической службы, «если понимают, что имеют дело со своим пациентом, принудительно госпитализируют его, проводят экспертизу, выносят диагноз, затем человек может быть помещен на лечение в ту или иную психиатрическую клинику», добавила депутат.

Что даёт в данном случае предварительное общение с соцработником, непонятно. Но у граждан действительно есть право обратиться с заявлением в социальную службу (окружной центр социального обслуживания, например) и описать проблему с соседом. Допустим: «Гражданка N живёт одна, явно нездорова, возможно, нуждается в помощи, разводит собак, но не может за ними нормально ухаживать, из квартиры плохо пахнет». Соцслужба может посетить соседку в составе специальной комиссии и посмотреть на условия проживания.

В 2018 году были внесены поправки в Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Они вводят в процесс принудительной госпитализации психиатрических больных прокурора. Он может подавать заявление в суд о такой госпитализации или её продлении, а также давать заключение по административному делу о госпитализации (если административное дело возбуждено не на основании иска прокурора). До того это мог сделать только врач.

Какой алгоритм действий предложат депутаты соседям, покажет время, но вопрос с захламлением остаётся открытым. Предположим, жильца принудительно увезли лечиться, но это не значит, что соседи могут зайти в его квартиру и убрать её, чтобы ликвидировать грязь и вонь, — не имеют законного права.

Сейчас в такой ситуации страдающим соседям советуют договориться с обитателями квартир-«помоек», чтоб те убрались и вывели тараканов. Как правило, этого сделать не удаётся. Тогда жильцы могут обратиться в управляющую компанию или Мосжилинспекцию. Там обязаны проверить факты и направить письменное уведомление о необходимости привести квартиру в санитарное состояние. Как правило, это тоже не помогает. Тогда управляющая компания может обратиться в суд. Это же могут сделать и соседи квартиры-«помойки».

Суды обычно занимают сторону истцов и выносят административное решение: «Привести жилое помещение в соответствие с требованиями СанПиН». То есть жильцы должны убрать свой мусор, отмыть квартиру, ликвидировать плохой запах. Если этого не сделано в установленные судом сроки, исполнительный лист уходит к судебным приставам. Но те не могут войти в квартиру, если у ответчика нет денежных или имущественных долгов. Тогда они снова и снова продлевают срок исполнения требований суда. В такой ситуации оказались жильцы корпуса 1133, соседи женщины, держащей в квартире кошек, но не убирающей за ними.