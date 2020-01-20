Депутаты нашли закон, позволяющий принудительно госпитализировать психически нездоровых соседей. Но это не поможет выгрести мусор из их квартир 20.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Осенью прошлого года депутаты Мосгордумы заявили, что будут работать над проблемой захламленных мусором квартир, в которых живут психически нездоровые люди. Проблема в том, что принудительно обследовать их нельзя, а соседи страдают от ужасных запахов и тараканов. Через два месяца парламентарии обнаружили, что действующие законы всё-таки позволяют отправить на обследование и лечение без согласия самого больного или его родственников. И обещают разработать алгоритм действий в этих случаях для соседей.

«К сожалению, закон о психиатрии не представляет возможным принудительное освидетельствование и принудительную госпитализацию в психиатрические учреждения людей с явными психическими патологиями, которые представляют опасность и создают социальную напряженность в многоквартирных домах, — сказала агентству „Москва“ депутат Мосгордумы Наталья Метлина. — Но в рамках истории, которой я сейчас занимаюсь — разгребание захламленной квартиры в Коньково, — я выяснила, что у нас есть судебно-административный кодекс и статья, которая позволяет жителям вызывать психиатрическую службу для такого соседа. Такой порядок используется не так давно и достаточно редко, о нем мало кто знает. По итогам вопроса, которым я сейчас занимаюсь, мы с депутатами выработаем единый алгоритм, как действовать в подобной истории, чтобы пострадавшие не оставались с проблемой один на один и не изобретали велосипед».

Вероятно, Метлина имела в виду Кодекс административного судопроизводства, 30-я глава которого описывает работу суда по делам о принудительной госпитализации или о принудительном психиатрическом освидетельствовании. Такой иск может подать медицинская организация или прокурор. Они должны доказать, что у ответчика есть тяжелое психическое расстройство, которое угрожает ему самому или окружающим, что обследование и лечение возможны только в стационаре и что ответчик не хочет делать это добровольно.

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Сама Метлина не уточнила, какую статью она имела в виду, но добавила, что перед вызовом психиатрической службы жителям надо связаться с социальными службами. А представители психиатрической службы, «если понимают, что имеют дело со своим пациентом, принудительно госпитализируют его, проводят экспертизу, выносят диагноз, затем человек может быть помещен на лечение в ту или иную психиатрическую клинику», добавила депутат.

Что даёт в данном случае предварительное общение с соцработником, непонятно. Но у граждан действительно есть право обратиться с заявлением в социальную службу (окружной центр социального обслуживания, например) и описать проблему с соседом. Допустим: «Гражданка N живёт одна, явно нездорова, возможно, нуждается в помощи, разводит собак, но не может за ними нормально ухаживать, из квартиры плохо пахнет». Соцслужба может посетить соседку в составе специальной комиссии и посмотреть на условия проживания.

В 2018 году были внесены поправки в Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Они вводят в процесс принудительной госпитализации психиатрических больных прокурора. Он может подавать заявление в суд о такой госпитализации или её продлении, а также давать заключение по административному делу о госпитализации (если административное дело возбуждено не на основании иска прокурора). До того это мог сделать только врач.

Какой алгоритм действий предложат депутаты соседям, покажет время, но вопрос с захламлением остаётся открытым. Предположим, жильца принудительно увезли лечиться, но это не значит, что соседи могут зайти в его квартиру и убрать её, чтобы ликвидировать грязь и вонь, — не имеют законного права.

Сейчас в такой ситуации страдающим соседям советуют договориться с обитателями квартир-«помоек», чтоб те убрались и вывели тараканов. Как правило, этого сделать не удаётся. Тогда жильцы могут обратиться в управляющую компанию или Мосжилинспекцию. Там обязаны проверить факты и направить письменное уведомление о необходимости привести квартиру в санитарное состояние. Как правило, это тоже не помогает. Тогда управляющая компания может обратиться в суд. Это же могут сделать и соседи квартиры-«помойки».

Суды обычно занимают сторону истцов и выносят административное решение: «Привести жилое помещение в соответствие с требованиями СанПиН». То есть жильцы должны убрать свой мусор, отмыть квартиру, ликвидировать плохой запах. Если этого не сделано в установленные судом сроки, исполнительный лист уходит к судебным приставам. Но те не могут войти в квартиру, если у ответчика нет денежных или имущественных долгов. Тогда они снова и снова продлевают срок исполнения требований суда. В такой ситуации оказались жильцы корпуса 1133, соседи женщины, держащей в квартире кошек, но не убирающей за ними.

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