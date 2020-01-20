Осенью прошлого года депутаты Мосгордумы заявили, что будут работать над проблемой захламленных мусором квартир, в которых живут психически нездоровые люди. Проблема в том, что принудительно обследовать их нельзя, а соседи страдают от ужасных запахов и тараканов. Через два месяца парламентарии обнаружили, что действующие законы всё-таки позволяют отправить на обследование и лечение без согласия самого больного или его родственников. И обещают разработать алгоритм действий в этих случаях для соседей.
«К сожалению, закон о психиатрии не представляет возможным принудительное освидетельствование и принудительную госпитализацию в психиатрические учреждения людей с явными психическими патологиями, которые представляют опасность и создают социальную напряженность в многоквартирных домах, — сказала агентству „Москва“ депутат Мосгордумы Наталья Метлина. — Но в рамках истории, которой я сейчас занимаюсь — разгребание захламленной квартиры в Коньково, — я выяснила, что у нас есть судебно-административный кодекс и статья, которая позволяет жителям вызывать психиатрическую службу для такого соседа. Такой порядок используется не так давно и достаточно редко, о нем мало кто знает. По итогам вопроса, которым я сейчас занимаюсь, мы с депутатами выработаем единый алгоритм, как действовать в подобной истории, чтобы пострадавшие не оставались с проблемой один на один и не изобретали велосипед».
Вероятно, Метлина имела в виду Кодекс административного судопроизводства, 30-я глава которого описывает работу суда по делам о принудительной госпитализации или о принудительном психиатрическом освидетельствовании. Такой иск может подать медицинская организация или прокурор. Они должны доказать, что у ответчика есть тяжелое психическое расстройство, которое угрожает ему самому или окружающим, что обследование и лечение возможны только в стационаре и что ответчик не хочет делать это добровольно.
Сама Метлина не уточнила, какую статью она имела в виду, но добавила, что перед вызовом психиатрической службы жителям надо связаться с социальными службами. А представители психиатрической службы, «если понимают, что имеют дело со своим пациентом, принудительно госпитализируют его, проводят экспертизу, выносят диагноз, затем человек может быть помещен на лечение в ту или иную психиатрическую клинику», добавила депутат.
Что даёт в данном случае предварительное общение с соцработником, непонятно. Но у граждан действительно есть право обратиться с заявлением в социальную службу (окружной центр социального обслуживания, например) и описать проблему с соседом. Допустим: «Гражданка N живёт одна, явно нездорова, возможно, нуждается в помощи, разводит собак, но не может за ними нормально ухаживать, из квартиры плохо пахнет». Соцслужба может посетить соседку в составе специальной комиссии и посмотреть на условия проживания.
В 2018 году были внесены поправки в Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Они вводят в процесс принудительной госпитализации психиатрических больных прокурора. Он может подавать заявление в суд о такой госпитализации или её продлении, а также давать заключение по административному делу о госпитализации (если административное дело возбуждено не на основании иска прокурора). До того это мог сделать только врач.
Какой алгоритм действий предложат депутаты соседям, покажет время, но вопрос с захламлением остаётся открытым. Предположим, жильца принудительно увезли лечиться, но это не значит, что соседи могут зайти в его квартиру и убрать её, чтобы ликвидировать грязь и вонь, — не имеют законного права.
Сейчас в такой ситуации страдающим соседям советуют договориться с обитателями квартир-«помоек», чтоб те убрались и вывели тараканов. Как правило, этого сделать не удаётся. Тогда жильцы могут обратиться в управляющую компанию или Мосжилинспекцию. Там обязаны проверить факты и направить письменное уведомление о необходимости привести квартиру в санитарное состояние. Как правило, это тоже не помогает. Тогда управляющая компания может обратиться в суд. Это же могут сделать и соседи квартиры-«помойки».
Суды обычно занимают сторону истцов и выносят административное решение: «Привести жилое помещение в соответствие с требованиями СанПиН». То есть жильцы должны убрать свой мусор, отмыть квартиру, ликвидировать плохой запах. Если этого не сделано в установленные судом сроки, исполнительный лист уходит к судебным приставам. Но те не могут войти в квартиру, если у ответчика нет денежных или имущественных долгов. Тогда они снова и снова продлевают срок исполнения требований суда. В такой ситуации оказались жильцы корпуса 1133, соседи женщины, держащей в квартире кошек, но не убирающей за ними.