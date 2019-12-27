Пожилой пешеход идет не по переходу. Заставлять его соблюдать правила или сделать удобный переход? 27.12.2019 ZELENOGRAD.RU

На видео пожилой человек переходит шестиполосный Панфиловский проспект от автобусной остановки. Рядом подземный переход, но это лишние сто метров плюс подъем и спуск по лестнице — в таком возрасте это может быть тяжело. Что делать? Заставлять всех идти в подземные переходы или сдублировать его обычной «зеброй» со светофором с кнопкой?

Что делать с людьми, которые переходят дорогу в неположенном месте?
Заставлять их соблюдать правила
Делать для них удобные переходы
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Пожилой пешеход идет не по переходу. Заставлять его соблюдать правила или сделать удобный переход? Новости
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