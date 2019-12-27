На видео пожилой человек переходит шестиполосный Панфиловский проспект от автобусной остановки. Рядом подземный переход, но это лишние сто метров плюс подъем и спуск по лестнице — в таком возрасте это может быть тяжело. Что делать? Заставлять всех идти в подземные переходы или сдублировать его обычной «зеброй» со светофором с кнопкой?