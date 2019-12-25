Проезд из «Зеленопарка» в Зеленоград подорожает с 1 января 25.12.2019 ZELENOGRAD.RU

На пять рублей — с 35 до 40 — подорожают билеты на все автобусы от «Зеленопарка» — до Крюковской площади, Голубого, Сходни, Лобни и Вертлино. Проезд до ТРЦ остаётся бесплатным.

Автобусы из «Зеленопарка» в Зеленоград ходят ежедневно с 8:00 до 23:00 с интервалом 20-30 минут — от Крюково по Панфиловскому, Центральному и Московскому проспектам. Билеты на этот автобус продаются в автоматах на выходе из ТРЦ возле магазина H&M. Есть оплата банковской картой. Там же можно купить билет на автобус до Голубого. Автобусы от Сходни и Лобни до «Зеленопарка» ходят только по выходным и праздничным дням.

Едущие из Зеленограда также пользуются автобусами гипермаркета «Леруа Мерлен», чтобы добраться до «Зеленопарка». Они также бесплатные в одну сторону, идут по тому же маршруту, а уехать от «Леруа» можно по билету на автобус, который выдают в кассах — сумма покупки при этом не имеет значения.

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