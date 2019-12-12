На станции Крюково начали ставить навесы 12.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Короткие навесы для пассажиров — от дождя и снега — должны поставить на всех платформах станции. Начали с четвертой — крайней со стороны Крюковской площади. Проход пассажиров немного ограничен.

На платформе вбили несколько опор, между ними натянута ограничительная лента. Выходя из поездов (а на 4-ю платформу приезжает из Москвы большая часть обычных электричек), пассажиры должны обойти эти опоры. Элементы навесов сейчас лежат возле той же платформы. На этом месте могли бы строить турникетный павильон — но работы перенесли на следующий год.

Пассажиры давно просили какую-то защиту от дождя, ветра и снега на станции Крюково. РЖД наконец-то нашли на это деньги, но навесы будут маленькие — длиной около 40 метров каждый, это примерно 1/6 от длины платформы. На вопрос «почему такие?» в Октябрьской железной дороге ответили странно.

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Но мы попробуем выяснить, почему пассажиров из Зеленограда обделили нормальными длинными навесами. Раньше в ОЖД говорили, что поставят навесы в Крюково в ноябре-декабре. Теперь срок завершения работ — до 31 марта 2020 года.

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