Ещё 13 дополнительных электричек Москва — Зеленоград назначают с 9 декабря 06.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Добавляют десять обычных электричек и две «Ласточки-комфорт» со всеми остановками, а также одну скоростную «Ласточку». Итого в зимнем расписании назначаются 22 дополнительные электрички на участке Москва — Крюково.

С 9 декабря дополнительные обычные электрички (6000-й нумерации)отправляются из Крюково в 9:25, 13:04, 15:31 и 19:03, с Ленинградского вокзала — в 8:02, 8:58, 10:39, 14:48, 16:55 и 20:19. «Ласточки-комфорт» (по маршруту и ценам обычных электричек) отправляются из Крюково в 6:50 и 7:25. «Ласточка-экспресс» из Крюково — в 18:02.

Также с 8 декабря вводятся две обычные электрички отправлением из Крюково в 7:19 и 7:25. Первая уходит со станции Подсолнечная, вторая из Крюково. И три «Ласточки-экспресс» по выходным дням: отправлением с Ленинградского вокзала в 21:30 и 22:46, из Зеленограда — в 20:42. Кроме того, назначаются четыре дополнительные «Ласточки-экспресс» по выходным до Конаково и Твери. В Крюково они останавливаются: при движении в Москву — в 14:18 и 21:53, при движении в область — в 10:08 и 18:21.

При составлении графика движения поездов приоритет в пропуске отдается, согласно приказу Минтранса РФ, высокоскоростным поездам, затем остальным поездам дальнего следования и в последнюю очередь пригородным. Тем не менее «перспективы назначения дополнительных поездов вполне просматриваются в расписании», сказал в интервью «Зеленоград.ру» генеральный директор МТ ППК Олег Федотов.

В новом расписании изменится время отправления и прибытия некоторых поездов, у части электричек могут быть изменены остановки, предупреждает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. На участке Крюково-Москва особых изменений не наблюдается. Разве что часовой перерыв — с 13:17 до 14:40, если надо доехать до любых остановок, кроме Сходни и Химок. В этот промежуток пускают две подряд «Ласточки-экспресс».

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