Три дополнительные «Ласточки» назначаются по выходным дням 26.11.2019 ZELENOGRAD.RU

С 8 декабря по субботам и воскресеньям добавляют три скоростных поезда «Ласточка» на участке Москва — Крюково. Они будут отправляться с Ленинградского вокзала в 21:30 и 22:46, из Зеленограда — в 20:42. Сейчас последний «экспресс» уходит из Москвы в Крюково в 21:02, и в нём много пассажиров.

В выходные последняя скоростная «Ласточка» из Москвы — тверская, а значит, очень востребованная, сообщает МТ ППК. В Химках она не останавливается. Позже идут только обычные электрички и «Ласточки-комфорты» со всеми или почти со всеми остановками. Большая часть «Ласточек-экспрессов» идет до Зеленограда с остановками в Химках и Сходне.

С 8 декабря вступает в силу зимний график движения поездов. С этой даты также вводятся две обычные дополнительные электрички отправлением из Крюково в 7:19 и 7:25.

При составлении зимнего расписания приоритет в пропуске отдается, согласно приказу Минтранса РФ, высокоскоростным поездам, затем остальным поездам дальнего следования и в последнюю очередь пригородным. Тем не менее «перспективы назначения дополнительных поездов вполне просматриваются в расписании», сказал в интервью «Зеленоград.ру» генеральный директор МТ ППК Олег Федотов.

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