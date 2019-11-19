В зимнем расписании вводятся две обычные электрички отправлением из Крюково в 7:19 и 7:25. Первая уходит со станции Подсолнечная, вторая из Крюково. Следуют со всеми остановками.

Сейчас по будням с 6:00 до 7:30 по маршруту Крюково — Москва курсируют 9 обычных и 5 скоростных пригородных поездов («Ласточек-экспрессов»). Средний интервал между ними — 6,5 минуты, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Из Солнечногорска в Москву в этот промежуток уходят 6 обычных и 2 скоростных поезда со средним интервалом 11,5 минуты.



С 8 декабря электрички пойдут по зимнему расписанию. При его составлении приоритет пропуска отдается, согласно приказу Минтранса РФ, высокоскоростным поездам, затем остальным поездам дальнего следования и в последнюю очередь пригородным. Тем не менее «перспективы назначения дополнительных поездов вполне просматриваются в расписании», сказал в интервью «Зеленоград.ру» генеральный директор МТ ППК Олег Федотов.