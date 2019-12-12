Скорый поезд «Ласточка» начал ходить из Москвы в Петербург с остановкой в Зеленограде каждый день. Билет, в частности, можно купить в кассовом павильоне на Привокзальной площади, в окне №6. Поезд отправляется из Крюково в 16:05 (стоит одну минуту) и прибывает в Петербург в 22:20 — в пути 6 часов 15 минут, делает 11 остановок.
В обратную сторону поезд отправляется в 15:15 и прибывает в Крюково в 21:25. Билет от Зеленограда до Петербурга стоит от 1738 до 4148 рублей в зависимости от вагона и типа места. Все билеты с конкретными местами. Самый дешевый («базовый») — за 1738 рублей — это мягкое кресло с подлокотниками. «Эконом» за 1931 рубль — мягкое кресло с регулируемым основанием и розетка для зарядки гаджетов рядом. «Бизнес» за 4148 рублей — это кожаное регулируемое кресло, розетка, столик, еда и напитки, пресса и автомат для чистки обуви. «Бизнес» только в первом вагоне с двумя туалетами. Также туалеты есть в 3-м (там же места для мелких домашних животных) и 5-м вагонах, а тумбы для багажа во всех вагонах, кроме 4-го. В поезде продают еду и напитки с тележки.
До 26 декабря на питерскую «Ласточку» отправлением с понедельника по четверг действует скидка 50%. Кроме того, будут действовать специальные предложения. Например, при покупке билетов для пассажиров в возрасте до 21 года и от 60 лет стоимость проезда будет снижена еще на 30%, а при покупке билетов по тарифу «туда-обратно» — на 20%.
«Ласточки» дальнего следования между Москвой и Петербургом РЖД запустили летом. Остановку в Крюково назначили из-за её «большой востребованности». Насколько этот поезд популярен у зеленоградцев, непонятно. Можно доехать от Крюково до Твери за два часа (плюс-минус) на обычной электричке или час на пригородной «Ласточке» на 293 и 397 рублей соответственно, там пересесть на «Сапсан», который дойдет до Петербурга за 2 часа 50 минут. Так получится побыстрее даже с учетом ожидания поезда в Твери, хоть и немного дороже (самый дешёвые места в «Сапсане» сейчас по 2413 рубля). Но можно и дешевле: доехать за час или полчаса на электричке до Ленинградского вокзала и поехать в Питер в ночном поезде в плацкарте за 911-990 рублей. Ехать получится дольше, чем на «Ласточке», на 2-3 часа, зато можно лечь и поспать. Совсем экономный вариант — сидячие места за 681 рубля.
«Ласточка» дальнего следования останавливается по пути от Крюково в Петербург на станциях Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Тосно, Колпино, Обухово. Также поезд стоит по 10 минут на станциях Торбино и Бурга, это технические остановки. А на участке от Ленинградского вокзала до Крюково этот поезд останавливается в НАТИ.
Это не первый московско-питерский скорый поезд с остановкой в Зеленограде. Такие уже запускали в 2014 году — с местами в сидячем и общем вагонах, время в пути больше семи часов, — но вскоре отменили.