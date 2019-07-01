С 1 июля «Ласточки» между Москвой и Санкт-Петербургом с остановкой в Зеленограде будут курсировать туда-обратно по три раза в неделю.
По понедельникам, средам и пятницам — в Питер. По вторникам четвергам и воскресеньям — в Москву. В Крюково электричка останавливается в 16:05 и через минуту отправляется в город на Неве. Минимальная стоимость билета, как указывает сервис «Яндекс.Расписания», 1375 рублей. В обратном направлении «Ласточка» приходит в Крюково в 21:17. Стоимость билетов — от 1512 рублей. Цена приблизительная, нужно уточнять в кассах. Время в пути около семи часов. Между Москвой и Крюково «Ласточка» останавливается также на платформе НАТИ.
В сентябре, с 9-го по 19-е включительно, беспересадочные «Ласточки» между двумя столицами курсировать не будут. Также во второй половине сентября и первой половине октября изменится время отправления из Крюково на 17:33, затем вернется к прежнему времени.
В июне РЖД запустила экспериментальные «Ласточки» дальнего следования с остановкой в Крюково. Из-за большой востребованности у пассажиров Крюково сделали регулярной стоянкой на маршруте. Расписание электропоездов между Москвой и Санкт-Петербургом с остановкой в Зеленограде составили вплоть до 5 декабря. Раньше первая остановка таких «Ласточек» после Москвы была в Твери.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.
П.с. Это теперь получается аж три вида ласточек в Крюково будет))), вангую попытки залезть в эту 801/802 с пригородными билетами, проводникам стойкости:). С НАТИ тоже забавно ( хоть бы пересадку нормальную на МЦК достроили, которую ликсутовские деятели еще в 2018 обещали!) - могли бы уж Останкино тогда назначить, там и на "скорых" путях можно.
П.п.с. https://www.zelenograd.ru/news/11107/. тогда тоже было в обе стороны, но не продержалось долго ( отчасти из за того, что составы были частные, и не могли разгоняться больше 120-125, и у тогдашнего рук-ва РЖД был жесткий курс на уничтожение недорогих поездов), то отменяли, то опять возвращали, хочется надеятся что сейчас это будет уже действительно на постоянку.