С 1 июля «Ласточки» между Москвой и Санкт-Петербургом с остановкой в Зеленограде будут курсировать туда-обратно по три раза в неделю.

По понедельникам, средам и пятницам — в Питер. По вторникам четвергам и воскресеньям — в Москву. В Крюково электричка останавливается в 16:05 и через минуту отправляется в город на Неве. Минимальная стоимость билета, как указывает сервис «Яндекс.Расписания», 1375 рублей. В обратном направлении «Ласточка» приходит в Крюково в 21:17. Стоимость билетов — от 1512 рублей. Цена приблизительная, нужно уточнять в кассах. Время в пути около семи часов. Между Москвой и Крюково «Ласточка» останавливается также на платформе НАТИ.

В сентябре, с 9-го по 19-е включительно, беспересадочные «Ласточки» между двумя столицами курсировать не будут. Также во второй половине сентября и первой половине октября изменится время отправления из Крюково на 17:33, затем вернется к прежнему времени.

В июне РЖД запустила экспериментальные «Ласточки» дальнего следования с остановкой в Крюково. Из-за большой востребованности у пассажиров Крюково сделали регулярной стоянкой на маршруте. Расписание электропоездов между Москвой и Санкт-Петербургом с остановкой в Зеленограде составили вплоть до 5 декабря. Раньше первая остановка таких «Ласточек» после Москвы была в Твери.