Торжественное открытие автодороги М-11 «Москва—Санкт-Петербург», значительный участок которой проходит по Тверской области, прошло в конце ноября. Однако один из участков трассы так и не достроен — объезжать Тверь приходится по старому Ленинградскому шоссе, трассе М-10. Так будет, пока не построят северный объезд Твери, который замкнет окружную автодорогу вокруг города.

Когда это произойдет, неясно. По информации «Коммерсанта», на подъезде к Твери платная магистраль М-11 прерывается, транспорт перенаправляется на трассу М-10, где скорость местами ограничена до 60 км/ч, движение гораздо более плотное и очень много грузовиков. По данным издания, обход Твери по платной дороге не был изначально запланирован: дорогу еще только предстоит спроектировать и построить — скорее всего, через концессионное соглашение с инвестором.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заручился поддержкой президента Владимира Путина для начала строительства северного обхода Твери длиной в 60 км. Как сообщают «Вести. Тверская область», проектирование участка уже началось, однако конкретных сроков и сумм не называется.

Кроме того, губернатор предложил сформировать техническую развязку на 314-ом километре трассы М-11, в районе Вышнего Волочка и создать региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Это позволит увеличить туристический поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя.