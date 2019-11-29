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На исторической остановке «Дом быта» начали возвращать остекление 29.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Остановочные павильоны «Дом быта» и «Кинотеатр Электрон» построили в 60-х годах прошлого века и сохранили при реконструкции Центрального проспекта. Теперь на них начали возвращать остекление и лавочку, которые были раньше.

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Обсуждение
rbf@inbox.ru
5 часов назад
Ничего не изменилось с 70-х ))
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