Остановочные павильоны «Дом быта» и «Кинотеатр Электрон» построили в 60-х годах прошлого века и сохранили при реконструкции Центрального проспекта. Теперь на них начали возвращать остекление и лавочку, которые были раньше.
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Остановка «Кинотеатр Электрон», 1967 год
Фото: pastvu.com
Фото: pastvu.com
Остановка «Дом быта» в середине 70-х
Фото: pastvu.com
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