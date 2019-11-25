Два десятивагонных поезда «Ласточка», курсировавших на участке Москва — Крюково, отдали на недавно запущенные МЦД-2 "Нахабино—Подольск" в дополнение к не справляющимся с нагрузкой «Иволгам».

Как следует из факсограммы РЖД, имеющейся в редакции «Зеленоград.ру», электропоезд ЭС2Г-117 накануне передислоцировали из депо Крюково на «полигон обслуживания ЦППК» (ЦППК — оператор пассажирских перевозок на МЦД-1 и МЦД-2). Это «свежая» 10-вагонная «Ласточка» без сцепки, в неё вмещается больше пассажиров, чем в сдвоенные составы. Такие поезда запустили на участке Москва — Крюково в этом году.