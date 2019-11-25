Крюковскую «Ласточку» передали на МЦД 25.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Два десятивагонных поезда «Ласточка», курсировавших на участке Москва — Крюково, отдали на недавно запущенные МЦД-2 "Нахабино—Подольск" в дополнение к не справляющимся с нагрузкой «Иволгам». 

Как следует из факсограммы РЖД, имеющейся в редакции «Зеленоград.ру», электропоезд ЭС2Г-117 накануне передислоцировали из депо Крюково на «полигон обслуживания ЦППК» (ЦППК — оператор пассажирских перевозок на МЦД-1 и МЦД-2). Это «свежая» 10-вагонная «Ласточка» без сцепки, в неё вмещается больше пассажиров, чем в сдвоенные составы. Такие поезда запустили на участке Москва — Крюково в этом году.

Читайте также
Чем десятивагонная «Ласточка» отличается от обычной

Речь идёт о двух «Ласточках», переданных на маршрут Нахабино—Подольск, пояснил «Зеленоград.ру» источник в РЖД. Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТ ППК) арендует эти поезда у РЖД. Взамен на Ленинградское направление отдали поезда ЭС1 с другой компоновкой сидений. Так что «Ласточек» от Москвы до Зеленограда осталось столько же.

Читайте также
Как уральские «Ласточки» незаметно вытеснили немецкие. История одного поезда

Первые «диаметры» Лобня—Одинцово и Нахабино—Подольск запустили 21 ноября. На Курско-Рижском направлении в час пик выпустили 6-7-вагонные поезда «Иволга» вместо привычных 12-вагонных электричек, что вызвало давку в поездах. В тот же день ЦППК пообещала «прямо сейчас увеличить число вагонов в поездах, которые ходят в часы пик» и обратилась к РЖД с просьбой досрочно увеличить частоту движения поездов на диаметрах. Гендиректор ЦППК Максим Дьяконов извинился перед пассажирами. Сейчас на МЦД-2 запущены сдвоенные «Иволги» и уже ходят «Ласточки». На второй «диаметр» перенаправили поезда и с других пригородных направлений.

Читайте также
Две линии МЦД открыли в Москве. Чем они полезны зеленоградцам?
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Крюковскую «Ласточку» передали на МЦД Новости
«Самый простой благотворительный проект». Продюсер Георгий Рюмин о создании проекта «Две минуты добра» Истории
Бизнес-центр на Яблоневой аллее откроют в следующем году. Что там будет? Истории
Зеленоградец Дмитрий Антонов выиграл полумарафонский забег в американской Талсе Новости
Помочь селезню со сломанным крылом попросили читатели «Зеленоград.ру». Александр и Ксения откликнулись и спасли птицу Истории
«Зеленопарк» подарит бесплатный проезд по М-11 и скидки на «Яндекс.Такси» за покупки в «Чёрную пятницу» Новости
Видел новость, что воробьи исчезают из-за вышек сотовой связи. Это правда? Истории
Правила для игровых комнат, медстрахование, наказания за ошибки в декларациях и налоговые льготы: что обсуждали в Мосгордуме на октябрьском заседании и как голосовал наш депутат Истории
Температура в городской системе теплоснабжения повышена из-за похолодания Новости
Автобусы-«гармошки» уберут из Зеленограда Новости
Владелец здания бывшей телефонной станции заявил, что законно вырубил липы на Яблоневой аллее Новости
Две линии МЦД открыли в Москве. Чем они полезны зеленоградцам? Истории
Префектура одобрила строительство тоннеля под железной дорогой — из 14-го микрорайона в «старый» город. Когда его построят? Истории
Законы, традиции, окончания и кавычки в названиях станций электричек и МЦД. Разбор к переименованию Крюково и других Истории
В новом терминале аэропорта Шереметьево создадут более 400 рабочих мест. Список вакансий и как их искать Новости
Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру