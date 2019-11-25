Два десятивагонных поезда «Ласточка», курсировавших на участке Москва — Крюково, отдали на недавно запущенные МЦД-2 "Нахабино—Подольск" в дополнение к не справляющимся с нагрузкой «Иволгам».
Как следует из факсограммы РЖД, имеющейся в редакции «Зеленоград.ру», электропоезд ЭС2Г-117 накануне передислоцировали из депо Крюково на «полигон обслуживания ЦППК» (ЦППК — оператор пассажирских перевозок на МЦД-1 и МЦД-2). Это «свежая» 10-вагонная «Ласточка» без сцепки, в неё вмещается больше пассажиров, чем в сдвоенные составы. Такие поезда запустили на участке Москва — Крюково в этом году.
Речь идёт о двух «Ласточках», переданных на маршрут Нахабино—Подольск, пояснил «Зеленоград.ру» источник в РЖД. Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТ ППК) арендует эти поезда у РЖД. Взамен на Ленинградское направление отдали поезда ЭС1 с другой компоновкой сидений. Так что «Ласточек» от Москвы до Зеленограда осталось столько же.
Первые «диаметры» Лобня—Одинцово и Нахабино—Подольск запустили 21 ноября. На Курско-Рижском направлении в час пик выпустили 6-7-вагонные поезда «Иволга» вместо привычных 12-вагонных электричек, что вызвало давку в поездах. В тот же день ЦППК пообещала «прямо сейчас увеличить число вагонов в поездах, которые ходят в часы пик» и обратилась к РЖД с просьбой досрочно увеличить частоту движения поездов на диаметрах. Гендиректор ЦППК Максим Дьяконов извинился перед пассажирами. Сейчас на МЦД-2 запущены сдвоенные «Иволги» и уже ходят «Ласточки». На второй «диаметр» перенаправили поезда и с других пригородных направлений.