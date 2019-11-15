Город стал в пробках утром в пятницу, 15 ноября. Изморозь покрыла дороги и обочины, а многие автомобилисты еще не «переобулись» или не учли дорожные условия. Это спровоцировало множественные дорожно-транспортные происшествия в разных районах Зеленограда и массовые пробки. Собираем фото ДТП из-за гололеда за день.

Судя по обсуждениям автомобилистов, многие не сменили резину, чем вызвали опасность на дорогах: «В этот погожий день хотелось бы передать приветы любителям летней резины, которые настолько уверены в себе и своей машине, что и сами не едут, и другим не дают».

Пробки из-за аварий возникли на Крюковской эстакаде и Георгиевском шоссе перед поворотом на турбокольцевой перекресток.