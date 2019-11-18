«Ведогонь-театр» покажет спектакль «Царь Федор Иоаннович» в сотый раз. И в последний 18.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский театр сыграет свой титулованный спектакль 17 декабря в 19:30 в театре имени Евгения Вахтангова на Арбате. «Царя Федора» поставили 13 лет назад, а сейчас состоится его 100-й и последний показ.

«Жизнь спектакля не может длиться вечно, и рано или поздно приходит время расставаний», анонсировали последний показ в театре, отметив, что «Царь Федор» стал визитной карточкой «Ведогоня». «Пришло время», сказал о последнем спектакле художественный руководитель театра Павел Курочкин. «Царя Федора Иоанновича» покажут на новой сцене театра имени Вахтангова — она находится рядом с основной, примыкает к историческому зданию на Старом Арбате. Купить билеты можно на сайте «Ведогонь-театра».

"Царь Федор Иоаннович" — центральная часть исторической трилогии Алексея Толстого: политическая борьба конца XVI века после смерти Ивана Грозного, преддверие гражданской войны, Смутное время. Из-за цензурных запретов пьеса была поставлена лишь через 30 лет после опубликования и вовсе не императорскими театрами. В наше время российские театры, в том числе ведущие московские, часто играли пьесу. Но у «Ведогонь-театра» не было возможности показать на скромной сцене большое пространство — Красную площадь или мост через Яузу, — поэтому пространство истории создавалось малыми выразительными средствами.

Премьера спектакля состоялась в 2006 году, поставил его в «Ведогонь-театре» известный театральный режиссер, народный артист РФ Александр Кузин. «Федор Иоаннович» — наверное, самый массовый спектакль «Ведогоня», в нем заняты около двадцати актеров. В их числе единственный в театре народный артист России Виталий Стужев, исполняющий роль Луп-Клешнина. В главной роли режиссер видел только Павла Курочкина.

За 13 лет сценической жизни «Царь Федор» становился участником и лауреатом многочисленных международных театральных фестивалей, в том числе проходивших в Вологде, Брянске, Омске, Кинешме, Москве. В интервью «Зеленоград.ру» Александр Кузин признался, что не ожидал столь успешной судьбы спектакля. «Это совпадение, которое, мне кажется, бывает раз в жизни, — сказал режиссёр. — Артистов много, а ролей, которые делают из артиста актёрскую личность — намного меньше. „Царь Фёдор“, конечно, попал интонационно в нынешний исторический момент, прозвучал современно, но главное не в этом, а в актёрском совпадении. „Царь Фёдор“ появился, потому что есть артист, который может сыграть Фёдора — Павел Курочкин. Если спектакль не подтверждён творчески, а лишь „попадает в струю“ — это компромисс, который сразу виден на сцене».

Здание зеленоградского театра на улице Юности сейчас капитально ремонтируется и перестраивается, а спектакли идут на других площадках.

 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Автобус 400 Т врезался в машину реанимации в Митино Новости
«Ведогонь-театр» покажет спектакль «Царь Федор Иоаннович» в сотый раз. И в последний Новости
Как бизнес на Центральном проспекте пострадал из-за зачистки тротуаров от припаркованных машин Истории
Экологи нашли виновника загрязнения Горетовки и Сходни. Его оштрафовали на 180 тысяч Новости
Профессор МИЭТ Александр Горбацевич избран академиком РАН Новости
Особо охраняемый заказник «Зеленоградский» готовятся учредить в границах города. Что это такое — очень подробный разбор Ответы
Лужи крови у подъезда обнаружили утром местные жители. Осторожно! Шокирующие фото Новости
Пропавшего жителя Ржавок нашли мертвым в лесу Новости
Конно-спортивный клуб «Альтис» в Зеленограде — что внутри? Партнерский материал
На маршрут 400-го «экспресса» добавили четыре автобуса Новости
Спасатели вытащили голубя из петли Жизнь
Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров Реклама
Недавней аварии, в которой сбили 80-летнюю женщину, могло и не быть Истории
Строительство платной трассы М-11 официально завершено, а на пунктах оплаты изменили цвета знаков Новости
Редчайший краснокнижный можжевельник рекордного размера найден в лесу Зеленограда Новости
«Ведогонь-театр» готовит премьеру «Дон Жуана». Спектакль покажут на сцене ДК Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру