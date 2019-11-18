Зеленоградский театр сыграет свой титулованный спектакль 17 декабря в 19:30 в театре имени Евгения Вахтангова на Арбате. «Царя Федора» поставили 13 лет назад, а сейчас состоится его 100-й и последний показ.

«Жизнь спектакля не может длиться вечно, и рано или поздно приходит время расставаний», анонсировали последний показ в театре, отметив, что «Царь Федор» стал визитной карточкой «Ведогоня». «Пришло время», сказал о последнем спектакле художественный руководитель театра Павел Курочкин. «Царя Федора Иоанновича» покажут на новой сцене театра имени Вахтангова — она находится рядом с основной, примыкает к историческому зданию на Старом Арбате. Купить билеты можно на сайте «Ведогонь-театра».

"Царь Федор Иоаннович" — центральная часть исторической трилогии Алексея Толстого: политическая борьба конца XVI века после смерти Ивана Грозного, преддверие гражданской войны, Смутное время. Из-за цензурных запретов пьеса была поставлена лишь через 30 лет после опубликования и вовсе не императорскими театрами. В наше время российские театры, в том числе ведущие московские, часто играли пьесу. Но у «Ведогонь-театра» не было возможности показать на скромной сцене большое пространство — Красную площадь или мост через Яузу, — поэтому пространство истории создавалось малыми выразительными средствами.