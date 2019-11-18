Зеленоградский театр сыграет свой титулованный спектакль 17 декабря в 19:30 в театре имени Евгения Вахтангова на Арбате. «Царя Федора» поставили 13 лет назад, а сейчас состоится его 100-й и последний показ.
«Жизнь спектакля не может длиться вечно, и рано или поздно приходит время расставаний», анонсировали последний показ в театре, отметив, что «Царь Федор» стал визитной карточкой «Ведогоня». «Пришло время», сказал о последнем спектакле художественный руководитель театра Павел Курочкин. «Царя Федора Иоанновича» покажут на новой сцене театра имени Вахтангова — она находится рядом с основной, примыкает к историческому зданию на Старом Арбате. Купить билеты можно на сайте «Ведогонь-театра».
"Царь Федор Иоаннович" — центральная часть исторической трилогии Алексея Толстого: политическая борьба конца XVI века после смерти Ивана Грозного, преддверие гражданской войны, Смутное время. Из-за цензурных запретов пьеса была поставлена лишь через 30 лет после опубликования и вовсе не императорскими театрами. В наше время российские театры, в том числе ведущие московские, часто играли пьесу. Но у «Ведогонь-театра» не было возможности показать на скромной сцене большое пространство — Красную площадь или мост через Яузу, — поэтому пространство истории создавалось малыми выразительными средствами.
Премьера спектакля состоялась в 2006 году, поставил его в «Ведогонь-театре» известный театральный режиссер, народный артист РФ Александр Кузин. «Федор Иоаннович» — наверное, самый массовый спектакль «Ведогоня», в нем заняты около двадцати актеров. В их числе единственный в театре народный артист России Виталий Стужев, исполняющий роль Луп-Клешнина. В главной роли режиссер видел только Павла Курочкина.
За 13 лет сценической жизни «Царь Федор» становился участником и лауреатом многочисленных международных театральных фестивалей, в том числе проходивших в Вологде, Брянске, Омске, Кинешме, Москве. В интервью «Зеленоград.ру» Александр Кузин признался, что не ожидал столь успешной судьбы спектакля. «Это совпадение, которое, мне кажется, бывает раз в жизни, — сказал режиссёр. — Артистов много, а ролей, которые делают из артиста актёрскую личность — намного меньше. „Царь Фёдор“, конечно, попал интонационно в нынешний исторический момент, прозвучал современно, но главное не в этом, а в актёрском совпадении. „Царь Фёдор“ появился, потому что есть артист, который может сыграть Фёдора — Павел Курочкин. Если спектакль не подтверждён творчески, а лишь „попадает в струю“ — это компромисс, который сразу виден на сцене».
Здание зеленоградского театра на улице Юности сейчас капитально ремонтируется и перестраивается, а спектакли идут на других площадках.