Строительство трассы М-11, включая головной участок до Солнечногорска, шло восемь лет, на работы потратили более 80 миллиардов рублей, почти 58 из которых — деньги государства. 13 ноября Ростехнадзор выдал заключение о соответствии трассы требованиям проектной документации. Это означает полное завершение строительных работ. До конца ноября государственная компания «Автодор» намерена ввести дорогу в эксплуатацию.

Сейчас на трассе разрешено развивать скорость до 110 километров в час, в будущем скорость планируют увеличить до 130 км/ч. Четырехполосная дорога имеет разделительные ограждения и освещение, на протяжении всего пути есть площадки для отдыха, круглосуточно дежурят аварийные комиссары.

Трасса М-11 платная, стоимость проезда в среднем составит 1,3—2 тысячи рублей, она будет зависеть от дня недели и наличия транспондера (электронное устройство для оплаты проезда на платных дорогах). Так, для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будние дни составит 1820 рублей, с транспондером — 1331 рубль. В выходные цена проезда поднимется до 2020 и 1494 рублей соответственно.

Новая тарифная сетка действует с 1 ноября, но не распространяется на головной участок трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска (15—58 км), а также седьмой и восьмой участки трассы. Головной участок обслуживает Северо-Западная концессионная компания со своими тарифами.

Тарифы на головном участке президент Владимир Путин называл «вздутыми», а губернатор Московской области Андрей Воробьев — «катастрофой». В апреле 2019 года Путин закрыл вопрос о снижении тарифов — потому что в проекте участвовали иностранные концессионеры, и «нагнуть их мы вряд ли сможем». Президент предложил не заставлять инвесторов снижать цену, а подумать над субсидированием проезда. Добиться льготного тарифа на М-11 для зеленоградцев обещал в своей предвыборной программе и наш депутат в Мосгордуме Андрей Титов. Условием для получения льготы, по его мнению, должна служить регистрация в Зеленограде и официальное трудоустройство в Москве. Удалось ли Титову пролоббировать включение этой льготы в обсуждаемый сейчас проект бюджета Москвы, пока неизвестно.