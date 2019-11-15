Строительство платной трассы М-11 официально завершено, а на пунктах оплаты изменили цвета знаков 15.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Строительство трассы М-11, включая головной участок до Солнечногорска, шло восемь лет, на работы потратили более 80 миллиардов рублей, почти 58 из которых — деньги государства. 13 ноября Ростехнадзор выдал заключение о соответствии трассы требованиям проектной документации. Это означает полное завершение строительных работ. До конца ноября государственная компания «Автодор» намерена ввести дорогу в эксплуатацию.

Сейчас на трассе разрешено развивать скорость до 110 километров в час, в будущем скорость планируют увеличить до 130 км/ч. Четырехполосная дорога имеет разделительные ограждения и освещение, на протяжении всего пути есть площадки для отдыха, круглосуточно дежурят аварийные комиссары.

Трасса М-11 платная, стоимость проезда в среднем составит 1,3—2 тысячи рублей, она будет зависеть от дня недели и наличия транспондера (электронное устройство для оплаты проезда на платных дорогах). Так, для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будние дни составит 1820 рублей, с транспондером — 1331 рубль. В выходные цена проезда поднимется до 2020 и 1494 рублей соответственно.

Новая тарифная сетка действует с 1 ноября, но не распространяется на головной участок трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска (15—58 км), а также седьмой и восьмой участки трассы. Головной участок обслуживает Северо-Западная концессионная компания со своими тарифами.

Тарифы на головном участке президент Владимир Путин называл «вздутыми», а губернатор Московской области Андрей Воробьев — «катастрофой». В апреле 2019 года Путин закрыл вопрос о снижении тарифов — потому что в проекте участвовали иностранные концессионеры, и «нагнуть их мы вряд ли сможем». Президент предложил не заставлять инвесторов снижать цену, а подумать над субсидированием проезда. Добиться льготного тарифа на М-11 для зеленоградцев обещал в своей предвыборной программе и наш депутат в Мосгордуме Андрей Титов. Условием для получения льготы, по его мнению, должна служить регистрация в Зеленограде и официальное трудоустройство в Москве. Удалось ли Титову пролоббировать включение этой льготы в обсуждаемый сейчас проект бюджета Москвы, пока неизвестно.

Новые цвета знаков на пунктах оплаты

Еще одну новость, связанную с М-11, сообщили в компании «Автодор». 15 ноября на всей трассе заменят дорожные знаки, показывающие на пункте оплаты, где проезд оплачивается наличными, а где по транспондеру. Теперь полосы для машин с транспондером станут зелеными с изображением машины и волн радиосигнала (раньше были оранжевыми). А полосы для оплаты наличными или банковской картой станут желтыми (раньше были синими), на них изображены руки с купюрой и монетами. Это сделали для унификации организации движения на пунктах оплаты платных дорог в России.

  1. Символ зеленого цвета означает, что полоса взимания платы открыта для проезда только с транспондером без остановки.
  2. Символ кассира-контролера определяет выездную полосу взимания платы, на которой работает кассир-контролер и возможно использование всех средств оплаты.
  3. Знак транспондера на желтом фоне означает, что полоса работает в смешанном режиме: для проезда с транспондером и для оплаты на месте.
  4. Символы автомата приема платежей определяют автоматизированную полосу, на которой можно оплатить наличными или картой в режиме самообслуживания.

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