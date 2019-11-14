Темнокожий житель деревни Голубое Даниил Гиамба вернулся домой 14.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Около двух месяцев разыскивали 25-летнего Даниила Гиамбу родственники и полиция. Молодой человек ушел из дома 30 августа и на какое-то время пропал. Родители попросили помощи в его розыске.

После сообщений о розыске пропавших людей редакция «Зеленоград.ру» старается узнать о том, чем завершается поиск. Как нам сообщили в ОМВД по Солнечногорску, недавно Даниил самостоятельно вернулся домой. С ним всё в порядке.

Даниил родился в России, живёт с родителями в деревне Голубое, у него темнокожий папа, семья благополучная, рассказали «Зеленоград.ру» знакомые семьи. Жители 18-го микрорайона также собщали нам, что во время розысков Даниила видели в районе похожего на него молодого человека в приличной компании. Выглядел Даниил благополучно. Возможно, он просто решил пожить какое-то время самостоятельно.

Всем спасибо за помощь в розыске и за информацию!

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